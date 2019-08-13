Леонид Слуцкий и Артем Дзюба обменялись колкостями в соцсети
Российский футболист Артем Дзюба в шутливом ключе «поприветствовал» появление в Instagram аккаунта тренера Леонида Слуцкого. Ответ возглавляющего голландский «Витесс» не заставил себя долго ждать.
В своем обращении Дзюба назвал Слуцкого «Леонидбургер». Футболист намекнул на персонажа из популярного в начале 2000-х мультсериала «Мышата-рокеры с Марса».
— Наконец-то Леонидбургер появился в Инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса! — пишет Дзюба.
Слуцкий почти сразу отреагировал на пост футболиста.
— Ну, «игрочишка», держись, — ответил тренер.
Футбольный специалист в своем комментарии припомнил старое прозвище Артема Дзюбы. Оно закрепилось за спортсменом после того, как тот назвал тренера московского «Спартака», за который он тогда выступал, «тренеришкой».
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