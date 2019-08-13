Как клуб авиамодельного спорта «Высота» завоевывает мир

Клуб авиамодельного спорта «Высота» в районе Чертаново Центральное — кузница сборной России. Всего за три месяца начальной подготовки семилетнего ребенка, а именно с такого возраста принимают детей в клуб, здесь научат не только собирать модель истребителя, но и управлять им в «воздушном бою». По мнению тренера-руководителя «Высоты», мастера спорта международного класса Павла Наркевича, «воздушный бой» — один из самых увлекательных и интересных классов авиамодельного спорта.

— Заниматься в «Высоте» — престижно. Таких специальных знаний, как здесь, нигде не получишь. Я четыре года занимаюсь тут, а после школы хочу поступить в колледж по управлению дронами, — рассказал Роман Иванов, 16-летний воспитанник клуба.

Павел Наркевич — коренной москвич, который большую часть жизни посвятил своему увлечению. Когда ему было пять лет, мама и папа привели его заниматься авиамодельным спортом к многократному чемпиону мира и Европы Борису Киселеву. Причем занимался он в Битцевском парке, где сейчас построен кордодром — специальная площадка для «воздушного боя». В девять лет Наркевич стал чемпионом Москвы среди юношей, потом чемпионом СССР, Европы и мира. В этом году Павел Наркевич занял первое место на этапе Кубка мира в Минске. Воспитанники Наркевича не отстают от учителя.

Недавно один из них, 12-летний Михаил Селиверстов, на этапе Кубка России среди взрослых занял второе место, проиграв трехкратному чемпиону мира Игорю Витальевичу Трифонову.

Павел Наркевич надеется, что через год-другой юное поколение воспитанников клуба «Высота» смогут побеждать на взрослых соревнованиях и… шагнуть в небо уже практически буквально. Как, например, многократный чемпион этапов Кубка мира и России Антон Чернов, который уже целый год учится в Высшем летном училище в Ульяновске.

— Мы гордимся тем, что наши воспитанники поступают в вузы, с отличием их оканчивают, возвращаются в клуб уже со своими детьми, и мы продолжаем эту бесконечную карусель, — открыл Наркевич главный секрет долголетия клуба.

Авиамоделистов поддерживают столичные власти. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать разработку проектно-сметной документации для нового авиационного комплекса кордодромов «Подарок юным чемпионам» в Битцевском парке.

Строительство этого комплекса позволит проводить в Москве чемпионаты мира по авиамодельному спорту и брать его любителям новые высоты.

А Павел Наркевич тем временем всеми силами продолжает делать мир лучше, позволяя себе тратить на сон не более четырех часов в сутки. Свое время он посвящает работе помощником депутата Госдумы, обучению детей авиамоделированию, конструированию новых авиамоделей, занятиям плаванием, производству мини-копий самолетов прошлого века.

Копии этих «винтажных» самолетов из прошлого можно завороженно рассматривать часами, настолько виртуозно и до мельчайших подробностей точно воссозданы модели самолетов Первой мировой войны. В музее клуба «Высота» более 20 таких уникальных моделей. Про этот уникальный клуб его воспитанники говорят: выше только летное училище и космические просторы.

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