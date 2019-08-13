Движение по трассе «Таврида» полностью откроется в 2020 году
Трасса «Таврида» будет полностью открыта для движения в 2020 году. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщили генеральный директор АО «ВАД» Валерий Абрамов и первый заместитель гендиректора компании Виктор Перевалов.
Глава государства отметил, что осмотрел практически всю трассу и остался доволен. Он также обратил внимание строителей на сроки сдачи объекта.
— В сентябре следующего года уже будет открыто движение по четырем полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года. В настоящий момент все идет по графику, — рассказал Перевалов.
Он добавил, что до декабря завершится оформление всех необходимых документов.
Трасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Движение транспорта на первой очереди от Керчи до Симферополя было открыто 31 декабря 2018 года. Общая протяженность трассы составляет 250,7 километра, ее пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки, сообщает РИА Новости.
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