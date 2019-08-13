Согласно исследованиям, проведенным Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), в России самый высокий уровень подготовленности бегунов, участвующих в полумарафонах.

А в Москве наиболее активная в плане спорта молодежь, поэтому полумарафоны в столице в последние пять лет обретают массовость.

К бегунам-любителям часто присоединяются знаменитости, профессионалы. Все это привлекает все большее количество участников. К тому же такой забег гораздо легче, чем обычный марафон. Во-первых, дистанция вдвое короче — лишь 21,1 километра. Во-вторых, подготовиться к нему можно за четыре месяца, а вот на тренировки к полноценному марафону потребуется около года.

Желающим принять участие в старте я рекомендую серьезно отнестись к вопросу подготовки. Она должна проходить по принципу: от простого к сложному. Первым делом нужно пробежать расстояние, которое можно легко выдержать без остановки. И только потом постепенно увеличивать количество километров. Также необходимо поработать над тренировкой мышц, которые со временем имеют свойство атрофироваться. Для уверенности в том, что полумарафон будет преодолен, советую за неделю до старта устроить для себя пробный забег: преодолеть без перерыва порядка 60–70 процентов от предстоящей дистанции. Если этот эксперимент удастся — значит, и полумарафон не вызовет трудностей.

Ни в коем случае нельзя перенапрягать не привыкший к нагрузкам организм Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Такое соревнование — это не спорт высоких достижений, а скорее время, проведенное с удовольствием и с пользой для здоровья. Если во время бега частота сердечных сокращений не будет превышать 150–160 ударов в минуту, это не навредит организму.

В идеале скорость должна быть такой, чтобы в процессе можно было спокойно и без одышки разговаривать со своим товарищем. А вот выкладываться изо всех сил ради какого-то результата крайне опасно для здоровья. Ни в коем случае нельзя перенапрягать не привыкший к нагрузкам организм. Также я не рекомендую участвовать в забеге после перенесения заболеваний. В общем, пробуйте, рассчитывайте свои силы, бегите полумарафон. Но будьте осторожны: следите за самочувствием и не забывайте про подготовку.

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