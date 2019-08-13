Укротительница гепардов рассказала москвичам о тонкостях своей профессии

Дарья попала на цирковую арену в 9 лет. Несмотря на семейную цирковую династию, родители были против ее увлечения.

— Каждый раз они мне ставили новые условия: принесешь из школы хоть одну тройку — не пойдешь в цирк. Потом задание усложнили — запретили приносить четверки. Так я стала круглой отличницей, — вспоминает Дарья Костюк. Цирковая деятельность девушки началась с дрессировки лошадей.

Позже она работала с обезьянами, медведями. Но однажды решила попробовать укротить гепардов.

— Это абсолютно неизведанные животные, с ними до меня работали только два человека: Марина Маяцкая и Юрий Дуров. Мне сразу сказали, что это одни из самых непростых животных, именно поэтому никто не берется за их дрессировку. Это и привлекло, — призналась Дарья. — Это абсолютно мои по духу животные. Мы понимаем друг друга с полувзгляда. Я люблю всех своих питомцев, но есть среди них красотка Блейзи. Мне кажется, что у нас с ней одна душа на двоих, — отметила дрессировщица.

Несмотря на пугающий внешний вид, гепарды, по словам Дарьи, очень пугливы.

— Они не настолько опасны, как львы и тигры. Не будут убивать человека. Но самый опасный хищник — трусливый. Ведь для животных лучшее средство защиты — это нападение, — отметила она.

Во время лекции в рамках проекта «Тактики и практики» Дарья Костюк рассказала о тонкостях своей профессии, а еще поинтересовалась у публики, как та относится к цирковой деятельности.

— Простые обыватели уверены, что дрессировщики мучают животных. Это не так. И здорово, что благодаря проекту «Тактики и практики» мы можем донести это до аудитории, — отметила Костюк.

Дарья уверена, что такие проекты особенно важны для подростков, которые выбирают профессию.

— Подростки должны больше знать о реальной специфике необычных профессий. Это позволит многим не уйти в рутину, а заниматься тем, что им действительно интересно, — считает она.

Встречи будут проходить каждые выходные до 13 октября в «Музеоне», «Филях» и других парках города.

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