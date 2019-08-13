Трамп не исключает выход США из ВТО
США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил глава государства Дональд Трамм в рамках выступления на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.
По словам американского лидера, страна может покинуть организацию, «если это потребуется». Он отметил, что правила ВТО позволяют другим странам использовать США для своего обогащения. В качестве примера Трамп привел Китайскую народную республику, с которой у американцев идет фактическая торговая война.
По мнению, президента США, допуск Китая в ВТО является «ужасным решением».
— У них все стояло на месте, а потом резко стало расти, — приводит слова Трампа РИА Новости.
Это уже не первое заявление американского президента по поводу выхода из ВТО. Ранее он грозился покинуть организацию из-за ее плохого обращения с США.
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