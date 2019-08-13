Российский фильм стал самой рейтинговой иностранной картиной в Китае
Российский художественный фильм «Движение вверх» стал самой кассовой лентой иностранного производства на китайском рынке. Картине присвоен рейтинг 9,4. Это самый высокий показатель зарубежного фильма в истории страны.
Кроме того, «Движение вверх» занял второе место среди всех спортивных драм в Поднебесной. Данную информацию сообщили на сайте Министерства культуры Российской Федерации.
Уточняется, что показы «Движения вверх» прошли во всех городах Китая. Картину о советских баскетболистах на данный момент посмотрели 2,5 миллиона человек. Лента собрала в прокате на китайском рынке 13 миллионов долларов. Показы фильма начались 13 июня.
Напомним, что «Движение вверх» снял режиссер Антон Мегердичев. В основу сюжета фильма легла история победы сборной СССР по баскетболу над командой США. Решающие очки в легендарном для отечественного спорта матче были набраны в последние три секунды игрового времени.
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