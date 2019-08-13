Новый парк развлечений «Остров мечты» станет одной из изюминок столицы

Парк развлечений откроется на территории Нагатинской поймы уже в нынешнем году. Его площадь — около 100 гектаров (примерно 140 футбольных полей). На территории «Острова» появятся природная зона с озерами, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Будут здесь и торговые площади.

— Строительство парка находится на финишной прямой: готов конструктив здания, начался заключительный этап отделочных работ и установка аттракционов, — рассказали «Вечерней Москве» в Стройкомплексе Москвы. — В самом его центре под гигантским стеклянным куполом откроется всесезонный крытый парк. Парк аттракционов поделен на тематические зоны. Например, в зоне «Затерянный мир динозавров» установят гигантские качели «Храм огня». Они расположатся в центре святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Качели поднимут посетителей на высоту до 20 метров. Одновременно они смогут вместить 40 человек и станут самыми большими в Москве.

Для любителей виртуальной реальности появится аттракцион «Полет в мир динозавров», работающий по принципу кинотеатра 4D. Подвижная платформа, на которой установят кресла, создаст эффект полета, а огромный сферический экран будет показывать доисторический мир с динозаврами и древнейшими растениями планеты.

Также здесь можно будет познакомиться с новыми образами известных героев сказок. Их создавали лучшие российские художники.

— Сегодня в мире есть две крупные сети тематических парков развлечений — Диснейленд, рассчитанный на семейный отдых, и «Юниверсал» — для взрослых, — рассказывает вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. — Но эти парки — на открытой местности. Наш же будет крытым. Сегодня что-то похожее по масштабам есть, пожалуй, только в Дубае. Но там посетители прячутся от жары, а у нас будут прятаться от дождя, снега и холода, ведь климат в Москве полон сюрпризов.

Что значит тематический парк?

— Это значит, что там будут не просто качели-карусели, а целая серия развлечений, посвященных какой-то теме или каким-то героям, — пояснил Игорь Родионов.

Так, например, в зоне «Отель «Трансильвания» можно будет познакомиться с Дракулой, Франкенштейном, Мумией и Человеком-невидимкой. Конечно, было бы здорово, чтобы наши дети знакомились с Чебурашкой и Крокодилом Геной, но... Новое время — новые герои.

СПРАВКА

Крытый парк объединит на своей территории более 40 развлечений, включая 27 механических и медиааттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Площадь крытой части — 300 тысяч квадратных метров.

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