Спасавшего друзей при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили посмертно
Во исполнение президентского указа 11-летний Алексей Мартыненко посмертно награжден орденом Мужества за спасение друзей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.
Согласно указу, мальчик награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, сообщает «Российская газета».
Напомним, пожар произошел 23 июля на территории палаточного лагеря, где находились 189 детей. В результате происшествия четыре ребенка погибли и еще девять получили ожоги. Алексей Мартыненко погиб от ожогов, полученных при попытке спасти друзей из горящих палаток.
По данным властей Хабаровского края, причиной возгорания стало полотенце, упавшее на обогреватель возле одной из палаток. В рамках расследования уголовного дела о гибели детей арестованы директор «Холдоми» Максим Кузнецов, владелец одноименного горнолыжного комплекса Виталий Бурлаков и глава одного из отделов МЧС по региону Эдуард Новгородцев.
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