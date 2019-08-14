Российские мужчины потребовали зарплату вполовину больше женской
Специалисты сервиса поиска работы и сотрудников провели исследование, которое показало: российские мужчины хотят зарабатывать на 41 процент больше, чем женщины.
Разница в крупнейших городах России варьируется от 22 процентов в Москве до 50 процентов в Тюмени.
Больше всего мужчин интересуют такие отрасли, как автомобильный бизнес, транспорт, логистика, охрана, строительство, IT, интернет и телекоммуникации. Женщин же больше привлекают бухгалтерия, образование, индустрия фитнеса и красоты, медицина и фармацевтика, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».
Ранее госкорпорация «Роскомос» подсчитала, что средняя зарплата сотрудника компании составляет 396 тысяч рублей.
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