HeadHunter и SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии на дому

Минтруду предложили разрешить штатным сотрудникам российских компаний иногда работать удаленно. В настоящее время россияне могут работать или из офиса, или дистанционно. Работа по совмещенному графику невозможна.

Эксперты рынка труда сообщают, что вакансии, предполагающие работу на дому, становятся все популярнее. Как рассказала «Вечерней Москве» руководитель службы исследований портала HeadHunter Мария Игнатова, порядка 14 процентов их соискателей сказали, что работают удаленно. Еще 17 процентов сообщили, что работают удаленно, будучи штатными сотрудниками в компаниях, большая часть из них подрабатывают. Таким образом, удаленно сегодня работает почти каждый третий. Вопрос зарплаты, по словам Игнатовой, в данном случае индивидуален.

— Чаще всего на фрилансе работают IT-специалисты, им обычно не важно, в какой точке мира находится заказчик. Далее идут те, кто задействован в маркетинге, PR, рекламе, массмедиа. Разброс зарплат даже по одной специальности велик, это индивидуальный вопрос. Многое зависит от опыта работника, умения продать себя, прочих обстоятельств. Зависит и от времени, которое уделяется рабочему процессу. Кто-то проводит на рабочем месте почти все время, кто-то занят два–три часа в неделю. Часто работают проектами — берут обязательства на выполнение работы, заключают договор и трудятся. Если нет жесткой оговорки срока сдачи, человек может тянуть несколько месяцев, может трудиться интенсивно, сдать заказ в кратчайший срок, сумму получит одну. Средней зарплаты нет, есть желание, опыт, трудоспособность. Больше востребованы IT-специалисты. Удаленно работают переводчики, копирайтеры, расшифровщики. Часто такую работу оплачивают исходя из выполненного объема — за количество печатных знаков.

Гибкий график и возможность работать удаленно облегчают жизнь. Люди сами решают, в каком режиме трудиться, сколько зарабатывать, утверждает Игнатова.

В свою очередь руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова назвала самую высокооплачиваемую вакансию для удаленной работы.

— Самые высокооплачиваемые «удаленщики» сегодня — программисты. Большое количество вакансий на удаленную работу поставляет е-коммерс (интернет-магазины). Ищут программистов, верстальщиков, тестировщиков, дизайнеров, редакторов и прочие специальности. Приблизительно каждая четвертая компания в России имеет в штате сотрудников, которые официально работают дистанционно. HR-менеджеры уверены: эти работники выполняют обязанности не хуже тех, кто трудится в офисе. Однако эти же кадровики в подавляющем большинстве считают, что у тех, кто работает «очно», шансов сделать карьеру больше. Как я сказала, чаще дистанционно работают специалисты IT. На второе место я поставила бы «продажников», далее — дизайнеры, рекрутинг, проектирование. Только 16 процентов работодателей полагают, что «надомники» работают хуже, чем офисные сотрудники.

На портале SuperJob зарплатные предложения для программистов «на дому» доходят до 100 тысяч рублей в месяц. Однако речь идет о вакансиях, которые предполагают полный рабочий день.

Также Наталья Голованова порекомендовала соискателям быть осторожнее при поиске работы на дому. Зачастую за выгодными предложениями и удобными условиями труда может скрываться мошенничество. Чтобы не стать жертвами обмана, эксперт советует придерживаться нескольких правил.

— Ни за что не платите. Ни за «обучение», ни за «оформление документов». Не покупайте ничего за свои деньги «для работы» — ни «специальные учебники», ни инструменты, ни форму, ни «комплектующие и расходники» или некий «личный идентификатор». Не давайте какие-либо «залоги, которые потом вам вернут». Будьте уверены: если «работодатель», не заплатив вам зарплату, начинает навязывать что-то «необходимое для вашей работы» и просит заплатить ему, он не работодатель, а жулик. Не верьте, если за легкую неквалифицированную работу на дому или в офисе вам предлагают большие деньги. Так не бывает, вас обманут! Если вы увидели объявление в Интернете «Работайте из дома 3 часа в день и зарабатывайте до 100 000 рублей» — это, скорее всего, мошенники. «Тестовое задание», «неделя испытательного срока» допустимы, если вы уверены, что компания, в которую вы нанимаетесь, серьезная. Фирмы-однодневки также могут зарабатывать на этом, «кидая» соискателей и получая бесплатный труд. Будьте осторожны, проверяйте информацию, доверяйте профессионалам!

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