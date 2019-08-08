Эксперты рассказали, рядом с какими станциями метро зарплаты в компаниях выше
Поисковик вакансий Adzuna.ru и агентство Pronline провели исследование, как меняется уровень зарплаты в Москве в зависимости от станций метрополитена, рядом с которыми базируются компании.
Эксперты опровергли стереотип о том, что самые высокие зарплаты получают работники компаний, расположенных в центре города.
В Москве лидерами рейтинга стали станции метро «Петровский парк» (средняя зарплата — 67 684 рубля в месяц), «Телецентр» (67 085 рублей) и «Деловой центр» (66 933 рубля).
Среди аутсайдеров рейтинга — станции метро «Тимирязевская», «Тропарево» и «Шипиловская».
Больше всего актуальных вакансий предлагают компании, расположенные у станций метро «Павелецкая», «Алтуфьево» и «Тульская», сообщает «Российская газета».
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