Сколько зарабатывают мировые лидеры в месяц

Стало известно, сколько зарабатывает президент Украины Владимир Зеленский. Зарплата украинского лидера до вычета налогов составляет 28 тысяч гривен в месяц, что равно 70,5 тысячи рублей. Ранее Зеленский задекларировал 370 тысяч долларов США, дом в Киеве, квартиру, земельный участок, два парковочных места и недвижимость в Италии и Великобритании. «Вечерняя Москва» рассказывает о доходах других глав государств.

Джастин Трюдо — 1 436 265 рублей

Фото: Скриншот с видео YouTube (Телеканал ICTV)

Премьер-министр Канады получает 22,5 тысячи долларов. Это один из самых высокооплачиваемых чиновников в мире. До начала своей политической карьеры Трюдо работал обычным школьным учителем.



Ангела Меркель — 1 276 680 рублей

Фото: Официальный сайт президента России

Канцлер Германии зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. При столь высокой должности Меркель проживает в обычной квартире в центральной части Берлина. Из известных задекларированных данных канцлер Германии имеет загородную дачу.



Борис Джонсон — 1 202 066 рублей

Фото: Официальный Twitter-аккаунт Бориса Джонсона/@BorisJohnson

Новоиспеченный премьер-министр Великобритании имеет ежегодный заработок 151 451 фунт стерлингов в год или 12 620 фунтов в месяц. На своей бывшей должности мэра Лондона с 2008 по 2016 год Джонсон зарабатывал чуть меньше — 143 911 фунтов стерлингов в год.



Эммануэль Макрон — 1 125 265 рублей

Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент Франции получает больше всех своих предшественников на посту главы государства. Его заплата равна более 17,5 тысячи долларов в месяц.



Владимир Путин — 720 696 тысяч рублей

Фото: Официальный сайт Кремля

Сколько именно зарабатывает российский лидер в месяц — неизвестно. Однако Владимир Путин задекларировал за 12 месяцев 2018 года доход в размере 8 648 353 рублей. Эту информацию предоставляет официальный сайт президента. Соответственно, если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится около 720 тысяч рублей.



Александр Лукашенко — 287 523 рублей

Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь предоставил последние данные о своих доходах перед выборами 2014 года. По этой информации получается, что ежемесячно он зарабатывает порядка 4500 долларов в месяц.



Си Цзиньпин — 102 134 рублей

Фото: сайт президента России

Немного официальной информации можно найти о председателе Китайской Народной Республики. Известно, что его ежемесячный доход, если переводить на рубли, составляет около 100 тысяч рублей.



Дональд Трамп — 63 копейки в год

Президент Соединенных Штатов лично отказался от положенной ему зарплаты, так как, по его словам, является не самым бедным человеком на земле. Ежегодно его доход от службы родине составляет 8 центов. В это же время стандартная зарплата президента США составляет чуть более 33 тысяч долларов в месяц, что равно 2 106 522 рублям.

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