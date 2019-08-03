Суббота 3 августа , 19:08
Дождь + 16 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
В мире

Сколько зарабатывают мировые лидеры в месяц

Самер Мустафа
• 18:41 • 3 августа 2019
Фото: Официальный сайт президента России
Фото: Официальный сайт президента России

Стало известно, сколько зарабатывает президент Украины Владимир Зеленский. Зарплата украинского лидера до вычета налогов составляет 28 тысяч гривен в месяц, что равно 70,5 тысячи рублей. Ранее Зеленский задекларировал 370 тысяч долларов США, дом в Киеве, квартиру, земельный участок, два парковочных места и недвижимость в Италии и Великобритании. «Вечерняя Москва» рассказывает о доходах других глав государств.

Джастин Трюдо — 1 436 265 рублей

Фото: Скриншот с видео YouTube (Телеканал ICTV)

Премьер-министр Канады получает 22,5 тысячи долларов. Это один из самых высокооплачиваемых чиновников в мире. До начала своей политической карьеры Трюдо работал обычным школьным учителем.  

Ангела Меркель — 1 276 680 рублей

Фото: Официальный сайт президента России

Канцлер Германии зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. При столь высокой должности Меркель проживает в обычной квартире в центральной части Берлина. Из известных задекларированных данных канцлер Германии имеет загородную дачу.

Борис Джонсон — 1 202 066 рублей

Фото: Официальный Twitter-аккаунт Бориса Джонсона/@BorisJohnson

Новоиспеченный премьер-министр Великобритании имеет ежегодный заработок 151 451 фунт стерлингов в год или 12 620 фунтов в месяц. На своей бывшей должности мэра Лондона с 2008 по 2016 год Джонсон зарабатывал чуть меньше — 143 911 фунтов стерлингов в год.

Эммануэль Макрон — 1 125 265 рублей

Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент Франции получает больше всех своих предшественников на посту главы государства. Его заплата равна более 17,5 тысячи долларов в месяц. 

Владимир Путин — 720 696 тысяч рублей

Фото: Официальный сайт Кремля

Сколько именно зарабатывает российский лидер в месяц — неизвестно. Однако Владимир Путин задекларировал за 12 месяцев 2018 года доход в размере 8 648 353 рублей. Эту информацию предоставляет официальный сайт президента. Соответственно, если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится около 720 тысяч рублей.

Александр Лукашенко — 287 523 рублей

Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь предоставил последние данные о своих доходах перед выборами 2014 года. По этой информации получается, что ежемесячно он зарабатывает порядка 4500 долларов в месяц.

Си Цзиньпин — 102 134 рублей

Фото: сайт президента России

Немного официальной информации можно найти о председателе Китайской Народной Республики. Известно, что его ежемесячный доход, если переводить на рубли, составляет около 100 тысяч рублей. 

Дональд Трамп — 63 копейки в год

Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552

Президент Соединенных Штатов лично отказался от положенной ему зарплаты, так как, по его словам, является не самым бедным человеком на земле. Ежегодно его доход от службы родине составляет 8 центов. В это же время стандартная зарплата президента США составляет чуть более 33 тысяч долларов в месяц, что равно 2 106 522 рублям.

Читайте также: Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes

Фото: Официальный сайт президента России
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Освобожденные в Ливии российские моряки вернулись домой
18:363 августа 2019
Внешняя политика
Минздрав сообщил об увеличении числа детей с инвалидностью
18:273 августа 2019
Общество
Стало известно, на что тратят деньги российские туристы за рубежом
18:063 августа 2019
Туризм
Горячая СМС-линия открылась в метро для слабослышащих пассажиров
17:483 августа 2019
Город
Двух человек спасли при тушении пожара в квартире на востоке столицы
17:393 августа 2019
Происшествия
50 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы
17:203 августа 2019
Город
Водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве
17:193 августа 2019
Происшествия
Электричка сбила пенсионера в районе станции МЖД Щелково
17:003 августа 2019
Происшествия
Более 90 тысяч человек уже посетили фестиваль «Шашлык Live»
16:553 августа 2019
Город
Движение по Жукову проезду восстановили после перекрытия из-за пожара
16:203 августа 2019
Транспорт
Москвичам рассказали, как проще добраться на футбольный матч 3 августа
15:553 августа 2019
Транспорт
Москвичей пригласили на бесплатный концерт и шоу дронов
15:323 августа 2019
Город
Московский метрополитен запустит вторую волну продаж старых указателей
15:283 августа 2019
Город
Фестиваль уличной культуры стартует в Москве 7 августа
15:203 августа 2019
Город
Бесплатные шаттлы будут доставлять москвичей на «Остров мечты»
15:173 августа 2019
Город
Новая детская поликлиника появится в Марфине осенью этого года
15:083 августа 2019
Здоровье
Каждая пятая семья готова взять кредит для увеличения площади жилья по реновации
15:083 августа 2019
Недвижимость
Праздничные мероприятия к юбилею ВДНХ посетили более 400 тысяч человек
14:583 августа 2019
Город
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
14:413 августа 2019
Звезды
Заброшенная эскалаторная галерея на Воробьевых горах будет запущена в 2021 году
14:363 августа 2019
Город
Конструкторы разрешили роботу «Федору» отправиться на МКС
14:153 августа 2019
Наука
Видео драки российских туристов на борту турецкого самолета появилось в Сети
14:103 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея Театра Вахтангова
13:403 августа 2019
Культура
Крыша ангара для самолетов обрушилась в Шереметьеве
13:393 августа 2019
Происшествия
Строительство станции «Суворовская» не помешает движению на Кольцевой линии
13:253 августа 2019
Транспорт
Два человека пострадали при столкновении такси и машины полиции
13:183 августа 2019
Происшествия
Шойгу открыл АрМИ-2019, назвав их заметным мировым событием
13:133 августа 2019
Армия
Самый длинный эскалатор в столичном метро установят на станции «Шереметьевская»
13:093 августа 2019
Транспорт
Названы регионы, лидирующие по числу пациентов с психическими расстройствами
12:523 августа 2019
Общество
Пассажиры смогут разработать собственный дизайн карты «Тройка»
12:483 августа 2019
Транспорт
Новая трасса свяжет город Московский с Сокольнической линией метро
12:463 августа 2019
Транспорт
Эксперт назвал основную версию причины пожара на Дубининской улице
12:333 августа 2019
Происшествия
Пассажиры смогут оплатить туалет в метро банковской картой или смартфоном
12:313 августа 2019
Город
Стало известно, в каком регионе РФ чаще всего болеют туберкулезом
12:133 августа 2019
Здоровье
Столичное метро предупредило пассажиров об ограничениях из-за «Пикника «Афиши»
11:513 августа 2019
Город
Москвичи смогут записаться к конкретному врачу на портале мэра
11:303 августа 2019
Город
Блогеры-миллионники расскажут москвичам, как раскрутить свой «Инстаграм»
11:303 августа 2019
Город
Пожар в здании на Дубининской улице полностью ликвидировали
11:203 августа 2019
Происшествия
Неизвестный украл 19 миллионов рублей из машины бизнесмена в Москве
10:493 августа 2019
Происшествия
Спецплощадки «Здоровой Москвы» посетили 100 тысяч человек
10:363 августа 2019
Здоровье
Открытое горение в здании на Дубининской улице полностью ликвидировали
10:323 августа 2019
Происшествия
Глава управы района Замоскворечье прибыла на место пожара
10:043 августа 2019
Происшествия
Пожар на Дубининской улице локализован
09:393 августа 2019
Происшествия
Движение по Жукову проезду перекрыли из-за пожара в Замоскворечье
09:273 августа 2019
Происшествия
Обрушение произошло в горящем здании на Дубининской улице
09:103 августа 2019
Происшествия
Вертолет привлекли к тушению пожара на Дубининской улице
08:433 августа 2019
Происшествия
Стало известно, сколько получает Зеленский на посту президента Украины
08:243 августа 2019
В мире
Выселенное здание старой постройки загорелось в центре столицы
07:583 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин подписал закон о «шпионских устройствах»
07:423 августа 2019
Внутренняя политика
Прохладный дождливый день ждет москвичей 3 августа
06:553 августа 2019
Город
Владимир Путин подписал закон об увеличении детских пособий
05:473 августа 2019
Внутренняя политика
Получивших паспорта РФ жителей Донбасса допрашивают на Украине
05:213 августа 2019
Внешняя политика
Полицейские задержали мужчину по подозрению в разбое на востоке Москвы
04:083 августа 2019
Происшествия
Столичный эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз
03:473 августа 2019
Потребление
Фестиваль «День Индии» пройдет в столичном парке «Сокольники»
02:433 августа 2019
Город
Движение ограничено на МКАД в районе улицы Свободы из-за аварии
02:113 августа 2019
Город
Медики перечислили продукты, повышающие риск инсульта
01:583 августа 2019
Здоровье
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым останется частью России
01:073 августа 2019
В мире
Теплый Стан начали благоустраивать по программе «Мой район»
00:443 августа 2019
Город
Диетолог назвал лучший вид спорта для борьбы с лишним весом
00:193 августа 2019
Здоровье
Столичный аэропорт признали лучшим в мире
00:003 августа 2019
Город
Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать микрозаймы под залог жилья
23:402 августа 2019
Внутренняя политика
Счетная палата назвала сумму ущерба от лесных пожаров в России
23:242 августа 2019
Происшествия
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве возросло до 99 человек
22:562 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин снизил НДС на фрукты и повысил на пальмовое масло
22:452 августа 2019
Внутренняя политика
Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи вида на жительство иностранцам
22:282 августа 2019
Внутренняя политика
Москвичи победили на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»
22:162 августа 2019
Город
Виктория Скрипаль рассказала подробности телефонного разговора с дядей
22:122 августа 2019
Общество
Кинотеатр «Янтарь» откроют после реконструкции в 2020 году
22:022 августа 2019
Город
Девять человек пострадали в результате ДТП в Татарстане
21:502 августа 2019
Происшествия
Россельхознадзор отменит ограничения на поставку в РФ сливок из Белоруссии
21:332 августа 2019
Потребление
Самолет-амфибия разбился во Франции
20:512 августа 2019
Происшествия
Роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить в сентябре 2019 года
20:422 августа 2019
Внешняя политика
Чемпионат Европы по пляжному волейболу стартует в «Лужниках»
20:302 августа 2019
Город
Июль-2019 в столице оказался самым холодным в текущем столетии
20:122 августа 2019
Город
Авария произошла на юго-востоке столицы
20:122 августа 2019
Происшествия
«Росконтроль» рассказал, как не подхватить сальмонеллез и листериоз
19:392 августа 2019
Здоровье
Сергей Собянин рассказал об окончании строительства тоннеля между двумя станциями БКЛ
19:332 августа 2019
Город
Мэрия столицы согласовала митинги на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа
19:092 августа 2019
Город
Пожарные локализовали возгорание на территории мебельной фабрики в Одинцове
19:002 августа 2019
Происшествия
Последствия землетрясения в Индонезии показали в Сети
18:572 августа 2019
В мире
Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
18:492 августа 2019
Происшествия
Число банков, выдающих образовательные кредиты, увеличилось
18:482 августа 2019
Общество
Московский Роспотребнадзор закрыл два детских оздоровительных лагеря
18:482 августа 2019
Дети
Нино Катамадзе отменила выступление в Москве в 2020 году
18:172 августа 2019
Культура
Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
18:152 августа 2019
Здоровье
Расписание поездов Горьковского направления изменится 3 и 4 августа
18:072 августа 2019
Транспорт
Двухэтажный склад загорелся на территории мебельной фабрики в Одинцове
18:072 августа 2019
Происшествия
Американист рассказал, почему США ввели новые санкции в отношении РФ
17:582 августа 2019
Внешняя политика
ЦППК введет сбор за возврат неиспользованного абонемента
17:582 августа 2019
Транспорт
Более 240 автобусов Мострансавто задействуют в перевозке гостей «АрМИ-2019»
17:412 августа 2019
Транспорт
Часть конструкций обвалилась на пешеходном мосту в Киеве
17:392 августа 2019
В мире
Дональд Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
17:392 августа 2019
Курьезы
СПЧ окажет содействие Кокорину и Мамаеву в получении УДО
17:182 августа 2019
Происшествия
Эксперт рассказал, что ждет Россию и США после прекращения действия ДРСМД
17:042 августа 2019
Внешняя политика
Пожар произошел в квартире на улице Стромынке
16:592 августа 2019
Происшествия
Бахрушинский музей пригласил посетителей на выставку в честь юбилея
16:552 августа 2019
Город
Полиция Таиланда подтвердила связь пяти взрывов между собой
16:552 августа 2019
Происшествия
ФНС создаст единый ресурс с данными россиян
16:482 августа 2019
Общество
Движение транспорта ограничат на двух улицах в Лефортове
16:382 августа 2019
Транспорт
Кокорин и Мамаев подали в суд ходатайство об УДО
16:362 августа 2019
Происшествия
Поезд «Иволга» представят на «Пикнике Афиши»
16:192 августа 2019
Город
США ввели второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей»
16:122 августа 2019
Внешняя политика
Ушла из жизни народная артистка Александра Стрельченко
16:072 августа 2019
Общество
Игорь Бутман призвал москвичей выражать протест в рамках закона
16:052 августа 2019
Город
Госдума заверила, что выход США из ДРСМД не несет угроз безопасности РФ
16:002 августа 2019
Внутренняя политика
Глава МГИК: У 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших людей
15:472 августа 2019
Город
Замминистра обороны РФ с воздуха осмотрел очаги пожаров в Красноярском крае
15:452 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин: В Москве появится уникальный горнолыжный кластер
15:342 августа 2019
Город
Иван Демидов: Организаторы незаконных протестов подвергают людей опасности
15:342 августа 2019
Город
СК по Санкт-Петербургу задержал подозреваемого в убийстве женщины
15:272 августа 2019
Происшествия
Центральный рынок закроют из-за несанкционированного митинга
15:002 августа 2019
Город
Строительство незаконного павильона под кафе остановили в Новой Москве
14:562 августа 2019
Город
Минздрав заявил, что женщинам вдвое чаще вызывают скорую, чем мужчинам
14:562 августа 2019
Здоровье
Сын бывшего футболиста «Барселоны» перешел в московский «Спартак»
14:562 августа 2019
Спорт
Рошаль попросил обязать устанавливать ограничители на окнах в квартирах с детьми
14:352 августа 2019
Общество
Экс-нападающий «Спартака» прокомментировал переход Адриано в «Палмейрас»
14:342 августа 2019
Спорт
Схему движения изменят на участке Ломоносовского проспекта 20 августа
14:342 августа 2019
Город
Роман Вильфанд назвал причины погодных аномалий в августе
14:172 августа 2019
Общество
Патриарх пожертвовал миллион рублей в помощь пострадавшим от паводка в Приамурье
14:172 августа 2019
Общество
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Александр Никонов

Как деньги победили любовь

Ольга Кузьмина

Спасти племянницу от рака, или Ставка на отзывчивость...

Никита Миронов

Не заклеивайте камеру смартфона, это не поможет...

Екатерина Рощина

Без лоха и жизнь плоха

Виктория Федотова

Как Познер сеет семена домашнего насилия...

Игорь Воеводин

Прицепной вагон особого назначения...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Самое великое чудо

Никита Камзин

Взяточники признались в любви ... к семье...

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER