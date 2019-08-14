Доказано влияние климата у поверхности Земли на погоду в космосе
Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта подтвердили гипотезу о том, что о изменения климата у поверхности Земли влияют на погоду в ближнем космосе.
Как пояснили руководитель исследования, профессор института физико-математических наук и информационных технологий БФУ Сергей Кшевецкий, цель проекта — добиться уточненных прогнозов погоды.
Для этого эксперты рассчитали модель распространения волн от колебаний давления на поверхности Земли в ближний космос. Это помогло оценить амплитуду температурных колебаний в верхних слоях атмосферы, вызванных пресловутыми волнами. Как оказалось, перепады температуры в верхних слоях атмосферы достигают 200 градусов.
Это доказывает тезис о зависимости параметров газа в ближнем космосе от метеорологии у поверхности Земли, цитирует Кшевецкого РИА Новости.
Ранее сообщалось, что эксперты признали июль 2019 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
Читайте также: Ученые выяснили, как морские водоросли борются с глобальным потеплением