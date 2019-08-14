Осколки печи князя Голицына нашли возле Яузы

В мае на площади Яузского лесопарка, объекта культурного наследия, началось масштабное благоустройство. Сейчас территория местами перекопана. А по закону работы проводятся под археологическим контролем. Поэтому здесь бок о бок с другими специалистами трудятся археологи. Помогают им в этом деле волонтеры — местные жители, интересующиеся историей Яузского лесопарка.

— Это уникальное место. Здесь стояла усадьба князя Василия Голицына, а ранее, возможно, и семьи князя Пожарского — освободителя Москвы, — рассказал житель Свиблова, волонтер Георгий Саатчян.

Об этих фактах свидетельствуют предметы, найденные во время исследований в лесопарке. Например, изразцы печи XVII века — керамическая облицовка, которой украшали печи, стоявшие только в горницах знатных богатых людей.

Чтобы найти артефакты, археологи и добровольцы используют металлоискатели, лопаты, совки и другие приспособления. Как только бульдозер перебрасывает землю, подходят к образовавшемуся отвалу и осматривают его.

— При помощи металлодетектора можно обнаружить любые металлические предметы,— комментирует археолог Юрий Анисимов. — Мы перемещаем этот прибор по поверхности земли, и он периодически издает писк. По тембру звука я сразу могу определить, что находится в почве: ценная находка или безделушка. Хотя неопытному человеку кажется, что металлодетектор всегда пищит одинаково. Надо сказать, земля на участке возле храма Покрова Пресвятой Богородицы в лесопарке богата на находки. В процессе работы изыскатели то и дело достают различные раритеты, среди которых есть цветные осколки, фрагменты посуды.

— А вот еще один изразец в нашу коллекцию! Это очередное подтверждение тому, что здесь жил Василий Голицын, — заявляет Георгий, доставая из земли артефакт.

Ранее в парке были найдены старинные ножи и монеты XIX века, керамика XVII столетия и даже кусок бивня мамонта!

— Находки реставрируются и передаются в Музей Москвы, — пояснил руководитель работ Владимир Беркович.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Городские власти рассчитывают на новые археологические находки, которые будут обнаружены при реконструкции столичных улиц и мест массового отдыха — парков, лесопарковых зон. В 2019 году археологи ведут работы примерно на 200 площадках, при этом около 20 из них находятся за пределами исторического центра Москвы. Исходя из опыта предыдущих лет, по итогам года ожидается не менее шести тысяч археологических находок.

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