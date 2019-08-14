Бесплатные экскурсии по паркам Москвы организуют ко Дню города
Экскурсии по самым известным столичным паркам проведут для всех желающих в рамках празднования Дня города. Основной темой станет 80-летний юбилей ВДНХ.
Сопровождать посетителей будут гиды, которые расскажут историю различных зданий, аллей и площадок ВДНХ, а также знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок». Участники узнают, как существовал парк в советскую эпоху, какие павильоны больше не существуют и многое другое.
Так, экскурсия «Парадная ВДНХ» (28 августа и 2 сентября) будет посвящена центральной части Выставки и ее «визитным карточкам» — арке Главного входа, фонтанам, павильонам Центральной аллеи. «Аллеи второго плана. Север» (15 августа) и «Аллеи второго плана. Юг» (2 сентября) дадут возможность узнать подробности об архитектурных сооружениях парка, «Тайные тропы ВДНХ» — о его интересных уголках.
Пешеходные прогулки будут длиться 1,5–2 часа. Чтобы войти в экскурсионную группу, нужно зарегистрироваться на сайте городского проекта «Гуляем по Москве». Отмечается, что число участников одной группы не будет превышать 60 человек.
Помимо ВДНХ, желающие смогут прогуляться и по другим местам Москвы, таким как Красная Пресня, Останкино, Ленинградский проспект, Китай-город. В рамках экскурсий предусмотрено посещение усадеб, дворцов, исторических улиц.
Экскурсии пройдут с 15 августа по 6 сентября. Празднование Дня города состоится 7 и 8 сентября. На территории вокруг Тверской улицы будут установлены арт-объекты, имитирующие постройки на ВДНХ. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спектакли, балетные постановки.
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