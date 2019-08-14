Московский зоопарк расскажет, как правильно заботиться о бездомных животных

Московский зоопарк подготовил благотворительную программу «Рука и лапа». 17 августа пройдут лекции о том, как заботиться о бездомных животных.

Проект приурочен ко Всемирному дню защиты бездомных животных. Все желающие смогут узнать о волонтерстве в приютах и различных фондах, о психологии животных, основе ветеринарии. Также зоопарк представит серию мастер-классов, которые помогут участникам понять, как грамотно обращаться с бездомными животными.

— Мы стремимся привлечь внимание общественности к этой насущной проблеме. Каждое животное на Земле в равной степени нуждается в заботе и защите. Будь то редкий азиатский лев, занесенный в Международную Красную книгу, или беспородный кот, который по стечению обстоятельств оказался на улице, — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Кроме того, в рамках события гости получат возможность познакомиться с животными, которые содержатся в ведущих приютах Москвы. Их фотографии и истории, по убеждению Светланы Акуловой, должны помочь им найти дом и любящих хозяев.

Отмечается, что подобная акция не станет единственной: столичный зоопарк впоследствии будет принимать участие в праздновании Всемирного дня защиты бездомных животных.

Всех, кто намерен взять из приюта бездомную собаку, пригласили на лекцию в Доме Клюева. Лекция для любителей кошек пройдет в открытом лектории зоосада. Слушателям расскажут, что нужно приобрести в дом перед тем, как туда попадет питомец, как правильно его воспитывать, заботиться о его здоровье и т.д. Официальный сайт мэра Москвы уточнил, что перед мероприятием необходимо пройти регистрацию, отправив контактные данные на электронный адрес A.dorohov@moscowzoo.ru.

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