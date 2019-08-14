НАТО оправдалось за инцидент с самолетом Шойгу
Организация Североатлантического договора (НАТО) объяснила инцидент, произошедший в небе над Балтийским морем 13 августа, когда истребитель F-18 сблизился с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В пресс-службе военно-политического блока заявили, что их лайнер пошел на сближение, чтобы опознать летевший рядом самолет.
— Как только идентификация была проведена, самолет вернулся на базу. НАТО не имело информации, кто был на борту российского самолета, — цитирует представителей организации ТАСС.
Напомним, истребитель альянса F-18 13 августа предпринял попытку сблизиться с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Борт НАТО был оттеснен российскими Су-27. Позднее было опубликовано видео перехвата F-18.
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