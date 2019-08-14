Посещаемость торговых центров Москвы выросла на 3 процента
В первом полугодии нынешнего года плотность потока посетителей столичных торговых центров выросла на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 375 человек на тысячу квадратных метров в сутки. Об этом в среду, 14 августа, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.
— Рост посещаемости торговых центров является результатом увеличения доходов населения Москвы. В январе–мае 2019 года номинальная начисленная заработная плата в столице выросла на 8 процентов, опередив почти в два раза показатель инфляции. Это позволило москвичам больше тратить на покупки: оборот розничной торговли в столице в январе–июне 2019 года вырос в номинальном выражении на 6,5 процента — до 2,4 триллиона рублей, — сказал глава департамента.
По словам Дениса Тихонова, самыми «высокими» для торговых центров месяцами в 2019 году стали февраль, март и июнь, когда посещаемость ТЦ выросла соответственно на 6,3, 4,7 и 3,5 процента.
Наибольшей популярностью у москвичей и гостей столицы в первые шесть месяцев 2019-го пользовались малые торговые центры площадью до 20 тысяч квадратных метров — в них поток увеличился на 5,9 процента. Плотность потока в больших торговых центрах (от 40 до 80 тысяч квадратных метров) выросла на 3,1 процента, в крупных ТЦ площадью больше 80 тысяч «квадратов» — на 2,8 процента.
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