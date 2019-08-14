«Роскачество» назвало признаки плохого вина
Специалисты «Винного гида России» назвали ряд признаков, по которым можно определить некачественное вино. Соответствующие рекомендации указаны в исследовании «Роскачества», имеющемся в распоряжении «Вечерней Москвы».
По словам экспертов, главным врагом напитка является кислород, о наличии которого в красном вине говорит запах вареной свеклы и иные овощные «оттенки», а в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.
Кроме того, вино может «заболеть» из-за пробки. Так, аромат напитка может перебить запах мокрого картона, который появляется из-за трихлоранизола. Он поражает натуральную пробку из коры особой породы дуба, растущего в Испании и Португалии.
В некоторых случаях приятное на вкус вино может превратиться в винный уксус. Это происходит из-за «летучих кислот», отличающихся характерным запахом уксуса. При первом глотке такого напитка человек рискует почувствовать неприятное жжение. В этом случае, отмечают в «Роскачестве», стоит приобрести более качественную продукцию во избежание ущерба здоровью.
Распространенное в обществе мнение о высокой цене как о гарантии качества не всегда работает, добавили специалисты.
СПРАВКА «ВМ»
«Болезнь пробки» трактуется как один из опаснейших врагов вина. Данному недугу подвержены винные напитки, укупоренные натуральной корковой пробкой. Обычно причиной проблемы становится соединение 2,4,6–трихлоранизол (ТХА). Вино с испорченной пробкой пахнет сырой плесенью, картоном или мокрой газетой.
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