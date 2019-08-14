Роман Вильфанд сообщил о благоприятной для купания погоде в столице
В течение ближайших 10 дней температура воды в водоемах Москвы может достигать 19 градусов, что даст жителям возможность искупаться. Воздух же прогреется до 23–26 градусов.
— По расчетам, температура воды может прогреться до 18–19 градусов. Не сомневаюсь, что в Московской области, где есть неглубокие водоемы, вода прогреется до 20 градусов, конечно, там еще купание будет, — заявил агентству городских новостей «Москва» руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, вода не будет остывать быстро, так как ночью столбики термометров не опускаются слишком низко и сохраняются на отметке 15 градусов. Погода восстанавливается, но к выходным снова ожидаются небольшие дожди. На купание осталось около 10 дней — тогда вода будет достаточно комфортной.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что последний летний месяц будет отмечаться переменчивой погодой.
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