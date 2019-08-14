Власти Крыма назвали «сумасшествием» планы Украины по блокаде полуострова
В Крыму заявили от тщетности планов Киева устроить морскую блокаду. Об этом рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее сообщалось о намерениях украинской организации «Госгидрография» создать морской режимный район вокруг полуострова в целях полного перекрытия захода иностранных и частично российских судов во все порты Крыма.
По словам Фикса, власти Киева попросту не обладают достаточными силами и средствами для осуществления задуманного.
— Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди, — отметил политик в интервью РИА Новости.
Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов также предположил, что такие инициативы являются продолжением преступной политики экс-президента Украины Петра Порошенко в отношении полуострова.
Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за включение полуострова в состав государства. Власти РФ не раз отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с нормами международного права. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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