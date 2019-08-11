Зачем украинский чиновник опубликовал письма крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев на своей странице в Facebook опубликовал цитаты из писем жителей Крыма. Простые люди рассказывают о хороших переменах в жизни полуострова после воссоединения с Россией.

Корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к Юрию Шубину, политологу и общественному деятелю, за комментарием относительно того, что сподвигло украинского политика выложить такую публикацию.

— Во-первых, новое правительство Украины, как Рада, так и кабинет министров, формируемые под Зеленского, демонстрируют, что они отличаются от правительства Порошенко. Хотя, в действительности, большой разницы пока не ощущается. Обольщаться не стоит. Зеленский – ставленник Коломойского, это понимают все, — начал спикер.

Шубин пояснил, что, по его мнению, Порошенко полагался исключительно на распоряжения, поступающие от кураторов из США. Коломойский, несмотря на тесные связи с Америкой, прежде всего, миллиардер, комбинатор и игрок. Это в определенном плане самостоятельная единица. У него могут быть свои планы и своя стратегия. Кроме того, падение уровня жизни на Украине и то, что народ устал от очевидного вранья власть имущих, вынуждают чиновников демонстрировать что-то новое. Для начала находящиеся «у руля» должны хотя бы обозначать, что они – уже «не такие», как те, кто правил Украиной последние пять лет. Это касается, в первую очередь, и отношений с Крымом.

— Машина государственной пропаганды твердит украинцам, что на Донбассе пять лет идет война, армия ВСУ, якобы, успешно противостоит России – «стране-агрессору». При этом отнять Крым, который Киев называет «своим», ВСУ не в состоянии. Кроме мелких пакостей и сорванных российскими силовыми структурами диверсий, Украина не может ничего сделать. Народ перестает верить в чепуху. Многие украинцы посещают Крым, видят все своими глазами, общаются с российской родней и начинают прозревать. Только за прошедшее лето на полуостров съездило около миллиона граждан Украины. В связи с этим некоторые украинские политики задумались о том, что им надо «сменить шаг», — уверен эксперт.

Шубин напомнил, что подавляющее большинство крымчан искренне хотели присоединения к исторической родине. Они готовы терпеть какие-то трудности, но знать, что справедливость восторжествовала. Тем более, положительная динамика несравнима с тем, что происходит сейчас на Украине.

Аналитик предположил, что Лиев пошел на популизм, он показывает себя «объективным госслужащим», ждет доверия масс.

— Возможно, сотрудник аграрного министерства Украины собирается идти на выборную должность или желает хотя бы остаться на своем месте. Лиев работает в сфере сельского хозяйства и продбезопасности. Украина не может не иметь рабочих связей с нами. До «Майдана» Украина экспортировала три миллиона тонн зерна. А после, вместе с «безвизом», украинцы получили квоту: ввозить в ЕС можно не более одного миллиона тонн зерновых. Европа «кинула» Украину по всем параметрам, разрушены производство и связи, народ обнищал. Сотрудничество с Россией – это выход, — подвел итог Юрий Шубин.

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