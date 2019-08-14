Форум «Город образования» в Москве примет больше тысячи иностранных гостей
Число иностранных гостей, которые посетят форум «Город образования» в Москве, превысит тысячу. Об этом заявил программный директор форума Павел Кузьмин.
Участие в мероприятии примут граждане Китая, ОАЭ, Италии, Бразилии и других зарубежных государств. Всего гостями форума станут минимум 100 тысяч человек.
— За неделю ещё 100 подали заявки, итого уже более 900 гостей мы ждём. И, судя по той динамике, которую мы сейчас видим, более тысячи иностранных гостей к нам приедет, — приводит слова Павла РИА Новости.
Московский международный форум «Город образования» будет проводиться в столице с 29 августа по 1 сентября. Он пройдет в третий раз, в прошлом году количество посетителей перешло отметку 130 тысяч, иностранных участников было более 600.
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