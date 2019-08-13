Преподавателей московских школ научат программированию
В рамках форума «Город образования» пройдут мастер-классы по креативному программированию для педагогов. Их научат работать с языком Python.
Учителями выступят представители крупных российских IT компаний и специалисты из технических вузов, таких как Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий и других.
Напомним, 1 сентября в столичных школах появятся классы по изучению информационных технологий. Ребят будут обучать робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию, информационной безопасности, программированию. Такие классы дадут возможность пройти стажировку в IT компании, что поможет ученикам применить полученные знания на практике и получить дополнительные баллы для поступления в университет.
Московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября, уточняется на официальном сайте мэра Москвы. Спикерами станут около тысячи специалистов из разных стран.
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