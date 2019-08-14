Теплые переходы соединят «Петровско-Разумовскую» и «Дмитровскую» с МЦД
Станции «Петровско-Разумовская» и «Дмитровская» соединят с Московскими центральными диаметрами. Перейти между ними можно будет не выходя на улицу: оборудованные защитой от ветра переходы появятся на станциях подземки и платформах МЦД после запуска движения поездов на первом диаметре, сообщили в столичном департаменте транспорта.
- Даже в ненастную погоду пассажирам будет удобно делать пересадку. Благодаря так называемому теплому контуру пересадки между разными видами городского транспорта станут более комфортными, — рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.
Уточняется, что после запуска МЦД в Тимирязевском районе будут построены два транспортно-пересадочных узла. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.
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