Карты «Тройка» в честь форума «Город образования» появятся в столичном метро
Московский метрополитен выпустил тематическую карту «Тройка» в честь форума «Город образования». Тираж эксклюзивного проездного билета ограничен - 10 тысяч экземпляров. «Тройка» с новым дизайном появится в продаже с 14 августа.
- Функционал карты останется стандартным: с его помощью можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах и аэроэкспрессах. Кроме этого, «Тройкой» можно оплатить более 50 городских услуг, например посещение музеев и выставочных залов, - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что Московский международный форум «Город образования» стартует в 75 павильоне ВДНХ 29 августа и продлится до 1 сентября.
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