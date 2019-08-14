Шереметьево назвал сроки открытия первой очереди терминала С

В Шереметьево рассказали о планах ввести в эксплуатацию первую очередь терминала С. Предполагается, что это произойдет уже в первом квартале 2020 года, заявили в пресс-службе аэропорта в среду, 14 августа.

Пропускная способность терминала составит 20 миллионов пассажиров в год. Общая площадь объекта достигает 124 тысяч квадратных метров. Новый терминал войдет в состав северного терминального комплекса (СТК) и будет обслуживать пассажиров международных воздушных линий. Так, для их удобства откроют 84 стойки регистрации, бизнес-залы «Малевич» и «Шагал», а также двухуровневый VIP-зал. Они расположатся на площади в приблизительно девять тысяч квадратных метров. Кроме того, терминал будет соединен двумя крытыми пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом на две с половиной тысячи машиномест.

В планах аэропорта ввести в эксплуатацию ВПП-3, первый этап терминала С с многоуровневым паркингом и ангарный комплекс для авиакомпании «Россия» до 2021 года. В случае успешной реализации поставленных задач общая пропускная способность Шереметьева достигнет 100 миллионов пассажиров. Начиная с 2022-го года, объем перевозимых грузов достигнет превысит 760 тысяч тонн в год. Об этом пишет агентство «Москва».

Отметим, что недавно в районе терминала B аэропорта Шереметьево изменилась схема движения.

Ранее сообщалось о восстановлении работы рамок досмотра в аэропорту, а также о стабилизации выдачи багажа.

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