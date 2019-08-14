Сотрудник «Мосметростроя», спасший утопающих в море: Казалось, мы никогда не выплывем

— Олег Петрович, каким запомнился вам тот день?

— Мы с семьей лежали в шезлонгах у пляжа. Три дня на курорте стояла штормовая погода, в воду решили не заходить. В какой-то момент поднял голову, услышав крики. Смотрю, половина отдыхающих столпилась у моря, и тут я заметил в воде людей, которых волнами уносило все дальше от берега. Четыре мелькающих головы. Родственники находящихся в воде умоляли спасателей что-нибудь предпринять, у тех же, в свою очередь, не оказалось лодок. Тогда я и решил прийти на помощь.

— Какое чувство испытали в тот момент?

— Удивление. Не понимал, почему никто не плывет и не помогает вытаскивать людей из воды. Все стояли, смотрели, словно на воде разыгрывается какое-то шоу. Это показалось обидным, будто человечности в людях стало меньше. Да и ребята на пляже стояли помоложе меня, а значит, и покрепче меня, 49-летнего. Только один из родственников тонувшего попытался плыть в ту сторону на надувном матрасе, но его отбросило волной. Ничего не получилось. Но времени рассуждать, ругаться или спорить, кто поплывет, уже не было. Я взял этот здоровенный матрас размером два на два метра и принялся толкать его с пляжа на воду.

— Как супруга и дочка отреагировали на ваш поступок?

— Дочка спросила, куда я направился. Сказал, что спасать людей. Жена подумала, что пошутил, не сразу поняла всю серьезность ситуации. Но было не до шуток. Я схватил надувной матрас и поплыл к утопающим. Туда плыть еще было как-то ничего, но вот обратно очень тяжело, волны налетали.

Жена подумала, что пошутил, не сразу поняла всю серьезность ситуации. Но было не до шуток. Я схватил надувной матрас и поплыл к утопающим, рассказал Олег Гончаров Фото: личный архив Олега Гончарова

— Как боролись со стихией?

— Гребем, а толку нет — словно на одном месте стоим. Мне казалось, что мы никогда не выплывем. Решили, что когда волна налетает, не двигаем ногами, как спадает стихия, тут же гребем в сторону суши. Но берег был так далеко, а сил уже не оставалось. Тут увидели еще одного утопающего — подростка с нарукавниками. Я поплыл к нему, его пришлось подхватить и вплавь доставить на сушу. У спасателей не нашлось ни катеров, ни лодок, ни катамаранов, ни водных мотоциклов. Единственное, что они смогли сделать, когда мы приблизились, — это выстроиться в цепочку, кинуть нам веревку и подтянуть к себе. Коснувшись ногами земли, упал без сил. Два часа медики приводили меня в чувство. Еще три дня пришлось восстанавливать здоровье, все тело болело.

— Как думаете, почему спасатели не пришли на помощь?

— Транспортных средств у них не было. До этого отдыхающих предупреждали, что на море шторм, заходить в воду опасно. Именно поэтому все плавсредства убрали с берега. Но на этом наши злоключения в тот день не закончились. Вечером обнаружили задымление в одном из расположенных на берегу зданий. Проверяли двери, искали людей.

— Вы потом виделись с пострадавшими, с теми, кого спасли, вытащили из воды?

— Нет, на берегу устроен кемпинг — текучка отдыхающих большая. Кто-то приезжает, другие покидают палаточный лагерь. Уже потом меня нашел один мужчина. Он в то время отдыхал с женой и двумя детьми. Благодарил, говорил, что я молодец, раз не дал ему погибнуть. Я поинтересовался его самочувствием. Тот ответил, что все нормально. Больше тех людей не видел.

— Олег Петрович, а как давно работаете в «Мосметрострое»?

— В СМУ-25 работаю пять лет. Начинал мастером, был прорабом, сейчас — начальник участка.

— Какие станции метро возводили?

— «Фонвизинскую», в настоящее время строим «Рубцовскую» и «Авиамоторную», занимаемся наружными сетями. Самой сложной оказалась «Бутырская». Но все станции уникальны, а работа мне нравится, планирую оставаться в «Мосметрострое».

Ранее по теме: «Сил уже не оставалось»: столичный метростроевец спас пятерых человек