Началось строительство железнодорожных путей к северным терминалам Шереметьева

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) начало строительство путей, которые обеспечат маршрут к терминалам А, В и С аэропорта Шереметьево. Стоимость проекта оценивают примерно в 12 миллиардов рублей.

— Проектирование идет, потому стоимость будет уточняться. Мы ожидаем, что с учетом того, что проектирование (линии) мы начали в прошлом году, в этом году развернули активные строительно-монтажные работы, в соответствии с бюджетом проект будет закончен в 2021 году. То есть уже в 2022 году мы понимаем, что поезда сюда пойдут, — отметил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

В течение 2019 года ведутся активные строительно-монтажные работы. «Интерфакс» уточнил, что ранее предполагалось создание двухпутной ветки длиной 4 километра, отделенной от путей к терминалам D, E и F аэропорта, а также платформы и здания терминала для пассажиров.

Первый этап проекта предусматривает соединение Шереметьева-2 и Шереметьева-1, второй — соединение железнодорожной ветки с Савеловским ходом.

По словам замглавы РЖД, реализация строительства этой ветки позволит увеличить пропускную способность путей и позволит пассажирам с удобством добираться до всех терминалов Шереметьева.

Отметим, что недавно в районе терминала B аэропорта Шереметьево изменилась схема движения.

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