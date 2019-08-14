Самый длинный маршрут столичной подземки запустят в 2021 году
Самый длинный маршрут московского метрополитена объединит участки Большого кольца, Некрасовской и Солнцевской линии до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Темпы строительства Большой кольцевой линии позволяют нам планировать запуск самого длинного маршрута столичной подземки уже до конца 2021 года. С его запуском фактически будет организован транзитный проезд из Новой Москвы через центр и север города на юго-восток, — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».
Заммэра отметил, что маршрут протянется от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии через станцию «Деловой центр», северную часть Большого кольца до станции «Нижегородская» и затем по розовой линии до «Некрасовки».
Также Марат Хуснуллин рассказал, что в этом году запланировано завершение строительства станции метро «Авиамоторная» и «Лефортово» Большой кольцевой линии и участка Некрасовской линии от «Нижегородской» до «Косино».
— При этом станции метро «Шереметьевская» и «Ржевская» сначала будут работать как «сквозные», а пассажиров примут в 2022 году, — подчеркнул заммэра.
По словам Хуснуллина, таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было.
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