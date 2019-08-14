Правительство Украины не захотело снимать Кличко с поста мэра Киева
Кабмин Украины не станет изучать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в среду, 14 августа, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.
По его словам, эту проблему уже обсудили в правительстве с чиновниками.
— Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно (увольнение — прим. «ВМ») не будет, — указывается в сообщении Рябчука в Facebook.
Напомним, что 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от кабмина отправить Кличко в отставку. Премьер Владимир Гройсман заявил, что на ближайшем заседании члены парламента обсудят предложение главы государства.
В свою очередь, сам Кличко отметил, что решение о том, останется он на посту мэра или нет, решат на выборах горожане.
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