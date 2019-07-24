Политолог рассказал, кто может возглавить Киев вместо Кличко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского выразила желание отстранить от должности мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующее обращение было направлено правительству страны. «Вечерняя Москва» узнала у директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, кто может занять этот пост.

— Важно отметить, что Зеленский не может отправлять в отставку Кличко. Мэра избрал город, поэтому, как бы плох он ни был, президент ничего не может с этим поделать. Речь идет о том, что Зеленский имеет право назначить главу администрации, отобрав полномочия у мэра, и вот это возможно.

Погребинский назвал человека, который может занять пост главы администрации Киева.

— Есть версия, что на эту должность предлагается человек Коломойского — генеральный директор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко. Но его назначение — это как маленькая революция.

В украинских СМИ и соцсетях обсуждаются имена и других кандидатов на этот пост. Так, один из них — бизнесмен Андрей Холодов. Он состоит в партии «Слуга народа» и является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Также занять пост может и бывший соратник Виталия Кличко — генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

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