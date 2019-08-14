Врачи рассказали, можно ли купаться после дождя

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой коммунальной гигиены Российской медицинской академии последипломного образования Симон Авалиани и врач-терапевт первой категории Марина Анисимова рассказали «ВМ», насколько безопасно купание после дождя.

Авалиани объяснил, что в основном дожди лишь снижают температуру водоемов. Тем не менее существуют и редкие случаи, когда из-за попадания в воду осадков, ее качество снижается.

— Без изучения конкретного водоема сказать точно ничего нельзя — для этого у нас есть специальные службы, контролирующие состав воды, ведь качество водоемов — понятие непостоянное, — пояснил медик.

В свою очередь, Анисимова уточнила, что настоящая угроза кроется не в самих дождях, а в том, что плавает в воде в обычное время. В остальном, если тучи не прошли через неблагоприятные районы, не «прихватили» с собой каких-то выбросов, осадки на качество воды повлиять не могут.

— Никакие микробы и бактерии с глубины также не поднимутся — возьмите стакан воды и сверху выжмите губку. Увидите, что ничего не изменится, — объяснила врач.

Ранее руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие 10 дней — с 14 по 24 августа — погода в столице будет благоприятной для купания. В неглубоких московских водоемах вода прогреется до 20 градусов, что даст возможность жителям города насладиться летним отдыхом до конца месяца.

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