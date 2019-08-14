Светлана Ишмуратова: Когда главный стимул спортсмена — деньги, сразу всплывает допинг

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова 13 лет назад завершила спортивную карьеру, завоевав две золотые медали на Играх в Турине. Тем не менее она остается на спортивной передовой. Корреспондент «Вечерней Москвы» взял интервью у чемпионки, полковника и заместителя начальника ЦСКА сразу после зарядки, которую она провела вместе с жителями Москвы в День физкультурника.

— Светлана Ирековна, двукратной олимпийской чемпионке можно ведь и не делать зарядку по утрам?

— Ежедневная зарядка нужна прежде всего мне, чтобы быть в тонусе. Я с удовольствием участвую и в совместной зарядке с москвичами в рамках проектов «Московское долголетие» и «Московская смена». Наши бабушки-москвички такие активные, что невозможно спокойно стоять, видя, с каким задором и оптимизмом они делают зарядку. Вместе с ними я заряжаюсь оптимизмом.

— Вы и дома делаете зарядку? Только честно.

— Конечно. Уже год делаю зарядку регулярно. Разминка нужна для хорошего расположения духа и для подвижности суставов. Зарядка по утрам — это удовольствие. После зарядки организм благодарит тебя хорошим настроением, она снимает боль. Немаловажно, что мой ребенок видит, как мама делает зарядку, и сам начинает подтягиваться на турнике, качать пресс.

— Какие именно вы делаете упражнения на зарядке дома?

— Это различные вращения — руками, ногами, головой, туловищем. Этот комплекс для развития гибкости подходит всем независимо от возраста. Во время зарядки мышцы тянутся, улучшается кровоснабжение, внутренняя температура повышается. Те, кто активно занимаются спортом, знают, что при серьезной физической нагрузке на тренировке мышцы забиваются молочной кислотой. Лучшее средство для восстановления забитых мышц — это упражнения на гибкость. Причем тянуться можно где угодно, сидя на ковре или на стуле.

— Активную спортивную карьеру вы завершили 13 лет назад, регулярно занимаетесь зарядкой по утрам только год, так за счет чего вы сохранили стройную фигуру?

— У меня хороший метаболизм, а диеты никакой нет. Просто ежедневно много двигаюсь. Образ жизни у меня по-прежнему активный. В нерабочее время я стараюсь ходить по Москве пешком, и неважно, ребенок или сумки у меня в этот момент в руках. Вместе с сыном мы прыгаем, бегаем. Он постоянно в движении, и я вместе с ним. Мой совет дорогим москвичам: надо больше двигаться — по дому, по улицам города. После окончания спортивной карьеры я уменьшила количество углеводов в рационе. В свое время, особенно в соревновательный период, я не позволяла себе кофе, овощи и фрукты. Потому что эта пища долго переваривается. Теперь овощи и фрукты — моя любимая еда. Ну и не могу отказаться от говяжьего холодца с горчицей — несмотря на калорийность, это блюдо благотворно влияет на суставы.

Светлана Ишмуратова во время эстафеты Олимпийского огня Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Вы завидуете или сочувствуете девочкам, которые сегодня приходят в биатлон?

— Наверное, больше сочувствую. Биатлон — тяжелейший вид спорта. Впрочем, я начинала свой спортивный путь как лыжница и считаю, что в этом виде спорта девочкам еще тяжелее пробиться к олимпийскому пьедесталу. Нагрузки у лыжников выше, чем у биатлонистов. На мой взгляд, сейчас уровень функциональной подготовки биатлонистов на порядок ниже, чем был у моего поколения. Хотя наши ветераны уверяют, что они катались на лыжах даже больше нашего.

Тот тренировочный объем, который выполняла четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, несравним с тем, что был у меня. Я делала гораздо меньший объем. Но надо понимать, что современный спорт — это новая экипировка, вес лыж и палок уменьшился, подготовка трассы теперь другая. Видоизменяется и тренировочный процесс. Тренировки биатлонистов теперь в большей степени направлены на развитие скоростных качеств.

— Почему современные российские биатлонисты радуют нас спортивными успехами не так часто, как ваше поколение победителей?

— 30 лет назад форма, спортинвентарь, занятия в спортивных секциях были бесплатными для юных спортсменов. Москвичам мы, конечно, завидовали. У них и лыжи были лучше, и амуниция, чем у нас на Урале, но тем не менее спортивные секции были в шаговой доступности от дома в каждом регионе. Когда я начинала заниматься лыжными гонками, спортивная политика государства была как религия. Начиная с довоенного времени, когда в СССР образовывались спортивные общества, спортивной подготовке соотечественников уделялось огромнейшее внимание и массовый спорт был круче развит.

— Но разве мало спортивных объектов в последние годы возводят в стране, а тем более в Москве?

— В Москве появляются спортивные объекты очень высокого уровня. Но сегодня родители зачастую должны платить за то, чтобы их ребенок тренировался у хорошего тренера, в необходимой экипировке, ездил на тренировочные сборы и сумел пробиться в большой спорт. Основа спорта высшего мастерства — это массовый спорт. В Китае, например, 20 спортсменов высокого уровня претендуют на одно место в сборной. Скамейка запасных сборной России в любом виде спорта должна быть длинной, чтобы побеждать на международных соревнованиях. У нас сейчас такого нет. В советское время в каждой школе были секции. Я сама в такую ходила. Да, она находилась в подвале, который затапливало по весне, но все это было. Чтобы россияне чаще побеждали на Олимпийских играх, занятия спортом должны стать более доступны для детей. Большая проблема у нас и с тренерскими кадрами.

— Современным детским тренерам трудно мотивировать юных спортсменов самозабвенно заниматься спортом, ведь кругом столько соблазнов для подрастающего поколения. Опять же, гаджеты…

— Хороший тренер сумеет привить любовь к спорту и научит ребенка искать мотивацию в любом виде деятельности, чтобы его ученик в любом деле стремился к самосовершенствованию. В спорте мелочей нет. Если ты учишься в школе, то должен учиться хорошо, если ты читаешь книгу, ты должен делать это вдумчиво. Я настолько благодарна своим тренерам за то, что каждый из них учил меня анализировать биатлонную гонку, тренировки, свои шаги по жизни вымерять. Хорошие тренеры не только тренировали, но и воспитывали личность спортсмена.

Светлана Ишмуратова на торжественной церемонии принятия присяги во Всероссийском детском центре Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

— Патриотическое воспитание тоже задача тренера? И насколько оно важно для профессионального спортсмена с контрактом, скажем, на миллион долларов?

— Если нет патриотического воспитания, невозможно заставить спортсмена выполнять тяжелую работу. Поясню. Когда выходишь на старт, ты должен четко понимать, что защищаешь честь своей школы, города, страны и не можешь позволить себе дать слабину, когда наступает самый тяжелый момент во время гонки, когда силы заканчиваются и хочется сбавить темп. Но ты пересиливаешь себя, осознавая свою ответственность перед теми, кто тебя воспитал и доверил выступать за сборную той же школы, города, страны. И хороший тренер этому должен научить спортсмена. Много ли сегодня таких детских тренеров в России?

— Разве призовые деньги не достаточный стимул для того, чтобы спортсмен сумел пересилить себя в самый тяжелый момент гонки, забега, футбольного матча?

— Раньше мы не думали о деньгах. Сейчас — сначала деньги, а потом уже результат, но ведь, если добиться высокого спортивного результата, деньги сами придут: найдутся спонсоры и будут тебя носить на руках. Но без патриотизма добиться высокого результата, на мой взгляд, невозможно. Когда главный стимул спортсмена — все ради денег, сразу всплывает допинг, потому что это уже не спорт, а бизнес от спорта — легкое получение результата ради тех же денег. Когда у спортсмена есть ответственность перед страной, он десять раз подумает, принимать ли ему допинг.

— Охотно смотрите биатлон по телевизору?

— Нет. Потому что жду хороших результатов от биатлонистов сборной России и очень огорчаюсь, когда что-то не получается. Вижу ошибки спортсменов на дистанции и расстраиваюсь. Конечно, я тоже делала такие ошибки, но сейчас стараюсь оградить себя от лишнего расстройства. Когда понимаю, что есть шанс выиграть медаль, конечно, смотрю, болею, переживаю, радуюсь за наших ребят.

— Вы не завидуете популярности сегодняшних биатлонистов сборной России?

— Нет. Болельщиков и у нас хватало. Когда мы приезжали на этапы Кубка мира, эти фанаты ездили с нами. Мы их знали в лицо. Но часто с ними не общались, потому что в соревновательный период боялись заболеть гриппом. А если ты заболеешь, тебя могут выкинуть из команды.

— Почему российские биатлонисты стали реже побеждать на международных соревнованиях, а зрительская аудитория биатлона в нашей стране не падает?

— Наше поколение биатлонистов и наши предшественники приучили советских, российских болельщиков к большим победам. Эта генетическая память в народе очень сильна, мы — нация победителей. История у нас победная. Мы живем прошлыми победами и ожиданиями новых.

Светлана Ишмуратова: Хорошие тренеры не только тренировали, но и воспитывали личность спортсмена Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

— Через год на летних Олимпийских играх в Токио сборную России ожидает триумф или провал?

— Очень хочется побед в Токио российских спортсменов. Хотя нашим спортсменам предстоит сложная акклиматизация на Дальнем Востоке. Я очень буду болеть за своих одноклубников — спортсменов ЦСКА. Очень надеюсь на успешное выступление наших легкоатлеток — Марии Ласицкене, Анны Чичеровой, Кати Коневой.

— Будь вы маленькой девочкой, вы бы сегодня попытались стать великой спортсменкой?

— Я снова пошла бы в спорт. К тому же у меня выхода другого не было. У меня папа — лыжник и спортивный болельщик. У меня в детстве даже не было вопроса о выборе вида спорта, хотя я и бегала хорошо не только на лыжах. Спорт — это здорово, это надо, это необходимо. Да, профессиональный спорт — это выбор человека, который за это получает деньги и рискует здоровьем. Но вот любительский спорт, физкультура должны быть в нашей жизни постоянно, как, например, мытье рук. Мы должны укреплять свой организм.

— Зачем?

— А иначе мы не выдержим тот темп жизни, который сейчас задан, особенно в Москве и Московской области. В регионах поспокойнее. Здесь же ритм жизни сумасшедший. Времени ни на что не хватает, а спорт учит планировать это время, составлять четкий график. Ты учишься держать себя в рамках, чтобы успеть все.

— Значит, вредные привычки придется из этого графика вычеркнуть?

— Однозначно. Они же отнимают силы и бесценное время нашей жизни. Вредные привычки тратят ваши деньги, тормозят вас постоянно, рушат график. Ведь жизнь — это жизнь. Как только мы ложимся на диван, организм начинает увядать. Особенно у женщин.

— Как часто общаетесь с подругами по той золотой эстафетной команде, которая в 2006 году принесла России олимпийское золото?

— Мы стараемся держать связь. Мы же как сестры. Ольга Пылева, Ольга Зайцева, Альбина Ахатова — мои дорогие девочки. Поздравили меня по телефону с Днем физкультурника. Недавно с Ольгой Пылевой минут 40 разговаривали по телефону — у нее четверо ребятишек, она живет в Красноярске. Альбина Ахатова — в Тюмени. Было бы здорово собраться всем вместе в Москве и отметить годовщину нашей общей победы, которая нас сроднила.

Светлана Ишмуратова: Наше поколение биатлонистов и наши предшественники приучили советских, российских болельщиков к большим победам Фото: Борис Бухтияров специально для «Вечерней Москвы»

— Когда вы впервые побывали в Москве?

— В столицу я приехала из Златоуста, когда училась в седьмом классе. Побывала на Красной площади, в ГУМе, первый раз попробовала эскимо, сходила на ВДНХ и была очарована выставкой коней и хрюшек. Они были такие огромные, такие красивые. Представляете, настоящие лошадки с мохнатыми копытами! Восторг был неописуемый. Помню, тогда на ВДНХ попробовала сосиски с «Фантой». Глотнула чрезмерно газировки так, что даже дышать не могла.

— Уже тогда вы мечтали работать в Москве?

— Жить в столице я даже не мечтала, это было так далеко и нереально. Для меня это был город другой планеты. И тогда и сегодня Москва — красивейший город мира и с каждым годом становится лучше, доступнее для туристов, удобнее и краше для простых людей. Жить в Москве — это еще и социальные гарантии, которые весомее, чем в других регионах.

— Ваши любимые места в столице?

— Их много. Сын подрастет, и я обязательно осуществлю свою мечту — побродить по вечерней Москве, а так в основном любуюсь красотами столицы из окна машины.

— Каким видом спорта вы рекомендовали бы заниматься всем москвичам вне зависимости от пола и возраста?

— Скандинавской ходьбой. Это очень полезно для любого возраста. Взял палки в руки и ходи, где тебе удобно.

Досье

Светлана Ишмуратова.

Родилась 20 апреля 1972 года в Златоусте (Челябинская область).

Заслуженный мастер спорта. Окончила Уральскую государственную академию физической культуры.

В 9 лет пришла в секцию лыжных гонок. Первый тренер — Рафис Ахметгараев.

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине завоевала две золотые медали в биатлоне: в индивидуальной гонке на дистанции 15 км и в эстафете 4x6 км. Пятикратная чемпионка мира по биатлону.

В 2007 году избрана депутатом Государственной думы РФ пятого созыва. Заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе. Полковник ВС РФ.

Награждена орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Воспитывает сына Михаила.

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