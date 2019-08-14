Представитель театра Джигарханяна опроверг сообщение о госпитализации артиста
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна доставили в реанимацию одной из московских больниц в среду, 14 августа. Об этом написал Telegram-канал Mash.
Позднее в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» представитель театра по связям с общественностью Вячеслав Дьяченко опроверг сообщение о госпитализации Джигарханяна.
— Армен Борисович жив-здоров. Кто пустил эту информацию — не понятно. Джигарханян в театр сегодня не приезжал, но связь с ним есть, так что все в порядке. Звонками уже замучили — нам работать надо! — заявил заведующий труппой.
Ранее в СМИ сообщалось о том, у актера произошло обострение заболевания на фоне сердечно-сосудистой недостаточности. В результате его якобы доставили в реанимацию столичной клиники.
Отметим, что 2 августа Армен Джигарханян провел сбор труппы Московского драматического театра после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем.