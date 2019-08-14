Тематический поезд «Щукин. Биография коллекции» запустили на Кольцевой линии метро
В столице запустили тематический поезд, который посвящен выставке «Щукин. Биография коллекции» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Он будет курсировать по Кольцевой линии до 1 февраля 2020 года.
Вагоны поезда оформлены изображениями произведений, которые вошли в собрание коллекционера Сергея Щукина. По словам директора ГМИИ имени Пушкина Марины Лошак, это позволит большему числу людей узнать о Щукине и его деятельности.
— Мне кажется, что это очень хорошая идея и она задействует большое количество людей. Кто-то из пассажиров уже слышал о Сергее Щукине и был на выставке, многие — нет, и это толкнет их к тому, чтобы они задумались, кто этот человек, — передает слова директора музея корреспондент агентства городских новостей «Москва».
Сергей Щукин — московский купец, благотворитель, коллекционер. Он собрал произведения, без которых сложно представить историю искусства прошлого столетия. Выставка в ГМИИ имени А. С. Пушкина «Щукин. Биография коллекции» была открыта 19 июня, посетить ее можно до 15 сентября 2019 года. Экспозиция содержит более 450 полотен Поля Гогена, Пабло Пикассо, Клода Моне и других выдающихся художников.
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