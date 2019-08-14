Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве введут в эксплуатацию в 2020 году
Срок ввода третьей взлетно-посадочная полосы столичного аэропорта Шереметьево перенесли. Планируется, что строительство завершится в 2020 году.
Кроме того, после 2024 года в Шереметьеве может начаться строительство нового пассажирского терминала. Сейчас проект находится в проработке, как заявил заместитель генерального директора по строительству авиаузла Сергей Папков. Планируется, что терминал G будет построен в южном терминальном комплексе, объединяющем терминалы D, E и F, уточняют «Известия».
Сергей Папков добавил, что аэропорт стремится улучшить комфорт пассажиров в условиях роста пассажиропотока до 100 миллионов каждый год.
Напомним, что ранее пресс-служба Шереметьева сообщала о готовности взлетно-посадочной полосы к маю 2019 года.
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