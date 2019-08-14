Как не пропустить симптомы болезни у домашнего питомца

Для многих из нас домашний питомец является лучшим другом. А когда животное заболевает, оно, в отличие от человека, не может об этом сообщить. «Вечерка» узнала у специалистов, как по внешним признакам и поведению определить, что ваш питомец нездоров.

Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что большинство кошек и собак ведут себя в случае болезни практически одинаково.

— У животных поведение обосновано старыми правилами, которые уже тысячелетиями установлены генетически. Заболевшие кошки и собаки не охотятся. Первая их реакция на плохое самочувствие — потеря аппетита и стремление «отлежаться» в спокойном месте. В этом случае стоит измерить температуру. Животные берегут энергию и стараются самостоятельно вылечиться. Кошки, например, находят себе укромные места, где их никто не сможет найти. Они знают, что при заболевании не смогут защитить себя, и поступают именно так. В случае бешенства животное начинает быть, наоборот, более активным, — объяснил ветеринар.

Существует миф, что нездоровое животное выдаст сухой нос. Это может свидетельствовать о повышенной температуре. На самом деле если у питомца жар, горячим и сухим будет не только нос, но и все тело.

Определить болезнь у птиц можно, если наблюдается резкое изменение в их поведении. Бывает, что птицы «ни с того ни с сего» становятся агрессивными или, наоборот, слишком спокойными.

— Болезнь можно выявить и по взъерошенности или загрязнении перьев, — разъяснил врач-орнитолог Владимир Романов. — И даже по частому прищуру глаз птицы, — подчеркнул Романов. Заболеть могут и домашние рыбки. Признаком может быть, например, увеличивающаяся частота дыхательных движений жабр. Если у рыбы развивается бактериальное или паразитарное заболевание, может появиться налет на теле или странные пятна. Иногда заболевание выявляется в виде покраснения тела или глаз, глаза могут в том числе могут начать увеличиваться.

С любыми подозрительными симптомами можно и нужно обращаться к ветеринару. Налет или покраснение тканей, необычное поведение, отказ от еды — все это может быть первичным признаком плохого самочувствия питомца.

Правильное питание

Рацион животных должен быть таким же разнообразным и полезным, как и у людей. Многие заболевания появляются из-за ожирения домашнего любимца, что в конечном счете вызовет множество проблем. Если у вас кошка или собака, не стоит кормить овощами и кашами. В них много клетчатки, которая плохо усваивается этими животными и может ухудшить самочувствие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Юнчис, главный ихтиолог Петербургского Океанариума:

— В случае с рыбами в первую очередь стоит обратить внимание на изменение цвета чешуи. У каждой особи это отражается по-разному: некоторые становятся светлее, но в большинстве случаев чешуя рыбы все же темнеет. Это самый очевидный признак того, что рыба нездорова.

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