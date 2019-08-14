Психолог дала советы, как морально подготовить ребенка к школе

До начала нового учебного года осталось совсем немного. Родители уже озаботились покупкой всего необходимого к школе. Но подготовка к возвращению ребенка за парту состоит не только в приобретении нового портфеля и формы. Не менее, а может, и более важно настроить своих детей на учебный процесс, рассказала «Вечерке» психолог Ольга Романив.

Чтобы учение в школе для ваших детей не стало мучением, не дожидаясь сентября, стоит поговорить с ребенком, чтобы выяснить его психологический настрой.

Неважно, первоклассник ребенок или выпускник, сомнения, неуверенность или, наоборот, излишняя самоуверенность могут усложнить и отношения с учителями и одноклассниками, и усвоение уроков. Несколько простых советов помогут вам подготовить ребенка к предстоящей учебе.

1. Поделитесь настроением

В каком бы классе ни учились ваши сын или дочь, очень важно эмоционально подготовить их к встрече с новыми учителями. Если ваш ребенок — первоклашка, расскажите ему немного о его учительнице, ведь вы уже познакомились с ней на родительском собрании. Опишите ее внешность, расскажите о замеченных чертах характера, естественно, положительных.

Обязательно поделитесь своими лучшими воспоминаниями о школе, учителях. Известно, что новизна всегда вызывает напряжение, и это нормально. Вашему ребенку важно видеть ваше спокойное состояние и радостное ожидание, пусть он «заразится» от вас этими чувствами.

Ваша внутренняя готовность, терпение помогут ребенку войти в процесс. Помните, что он еще выверяет свои эмоции и восприятие по вашему отношению к процессу обучения.

2. Интересное приключение

Если в вашем доме первоклассник, постарайтесь заранее сходить с ним в школу, посмотреть здание, класс. Показать, за какой партой сидели вы, как вам было все интересно, как хорошо учиться, дружить с одноклассниками. Не забудьте перечислить серьезные предметы — русский язык, математику, к которым важно старательно готовиться, но напомните, что есть еще рисование, и физкультура, и перемены для общения с друзьями и отдыха.

Обсудите и составьте вместе с детьми режим дня, спросите, как бы он распланировал свой учебный день. Эмоционально ребенок готов в том случае, если готовы родители. Парадокс, но это так. Для ребенка это новое приключение, а вот что возьмет он в это приключение (ответственность, смелость, скорость, внимание)? Помогите ему разобраться. Старайтесь в этот период больше разговаривать о том, как это будет. Составлять планы и радоваться предстоящему.

3. Последний рывок

Особое внимание нужно уделить и ученикам выпускного класса. Конечно, они прекрасно знают, как себя вести в школе, чего ожидать. Но! С ними нужно обстоятельно обсудить все планы на будущее, подчеркнуть, что 11-й класс особенный! Потому что впереди ЕГЭ, а значит, и высшее или среднеспециальное образование и даже карьера, и многое на кону.

Однако старшекласснику, помимо школы, необходимы отдых, качественный сон, правильное питание, физическая активность. Позвольте ребенку самому составить свой режим дня, обсудите, куда бы ему хотелось поступать после школы, на какие предметы необходимо обратить особое внимание. Старайтесь в этот сложный период укреплять доверительные взаимоотношения, чтобы дети знали: к вам они могут прийти с любыми вопросами и проблемами. Ребенок должен быть уверен в вашей поддержке, понимании, вере в него.

Первый раз в новый класс

Бывает, что детям приходится менять школу — будь то переезд или выбор более подходящего учебного заведения. Смена обстановки, новые учителя и одноклассники — все это повод для волнений ребенка. Адаптация не всегда проходит гладко. Поэтому в такой ситуации ребенку крайне важно получить поддержку родителей.

Для школьника, который попал в новый коллектив, на первый план выходят не познавательные навыки и оценки, а нахождение своего места в сложившихся обстоятельствах. Родители должны показать, что они всегда готовы прийти на помощь. Хорошо вспомнить и рассказать позитивные случаи из своей жизни, когда перемены привели к успеху. Если вы переехали и в новом дворе есть сверстники вашего ребенка, постарайтесь познакомиться с ними, возможно, это ваши будущие одноклассники.

Не задавайте дежурных вопросов и не давайте дежурных ответов. Постарайтесь разобраться в причинах и следствиях проблемы и обсуждайте вместе пути их решения.

Вселяйте в школьника уверенность, что он со временем со всем справится и небольшие недочеты, которые бывают у всех, не помешают ему.

СПРАВКА

В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье, выходной день. Поэтому в некоторых школах торжество перенесли на понедельник, 2 сентября. После линейки, посвященной Дню знаний, обычно проводят сокращенные уроки. Есть в столице и школы, которые планируют провести праздничное построение в воскресенье, а понедельник сделать полноценным учебным днем.

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