Психиатр развеял миф о леворуких детях

Приближается 1 сентября, родители усиленно готовят детей к школе. Но некоторые малыши, в отличие от большинства своих сверстников, все делают только левой рукой, и это родителей обычно пугает. Они делают все, чтобы научить ребенка «писать как все».

Другие же, решив, что леворукость — признак гениальности, записывают его во всевозможные кружки. Имеет ли это смысл, «Вечерней Москве» рассказал президент Ассоциации детских психиатров и психологов, эксперт по психосоматическим расстройствам у детей и подростков, пограничной психической патологии в детско-подростковом возрасте, организации помощи детям и подросткам с психическими нарушениями Анатолий Северный.

— Переучивать леворуких детей, конечно, нет смысла — это уже хорошо известно всем. Сегодня существуют даже специальные прописи для левшей. Правда, надо учитывать, что у ребенка может быть и так называемая ложная леворукость — это особенность поведения, когда малыш предпочитает выполнять действия левой рукой, хотя физиологически он правша. Чтобы выяснить, так ли это, можно пройти специальные тесты, которые покажут, стоит ли переучивать. В обратном случае, когда родители руководствуются лишь собственным желанием кое-что «подправить», у ребенка могут возникнуть проблемы и с почерком, и усвоением учебного материала, — пояснил специалист.

На вопрос о том, какие предметы даются левшам лучше всего, врач ответил однозначно: усваиваются лучше дисциплины, которые интересны ребенку.

— Бытует мнение, что у таких детей более развиты творческие способности, лучше работает воображение. Но это миф. Так же как у амбидекстров (от рождения владеющие обеими руками дети — прим. «ВМ»), это не более чем физиологическая особенность, хотя и очень редкая. Так что учить ребенка писать определенной рукой или обеими нет никакого смысла, — резюмировал психиатр.

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