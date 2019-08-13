Психолог рассказала, к чему приведут попытки переучить левшу
Попытки родителей переучить ребенка-левшу могут привести к многочисленным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала психолог сектора игровой психотерапии Московской службы психологической помощи Дарья Круть.
По словам специалистов, переученный ребенок в будущем может быть подвержен различным нарушениям. В их числе: заикание, нервный тик, кожные заболевания, навязчивые движения, энурез и не только.
— Переучивание может отрицательно отразиться на развитии ребенка, осложнить процесс адаптации к школе, привести к серьезным нарушениям здоровья, — передает слова психолога агентство городских новостей «Москва».
Дарья Круть также сообщает, что «бывший» левша при письме, вероятно, будет допускать большое количество ошибок, задерживать дыхание, сильно сжимать ручку, выводить неровные линии.
Эксперт подчеркивает: переучивание может привести и к проблемам в поведении ребенка. Он может стать раздражительным и капризным. Кроме того, вероятны нарушения сна и аппетита.
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