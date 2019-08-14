ВЦИОМ: Более половины россиян считают, что крещение лучше проходить в детском возрасте
Большинство россиян, а именно 60 процентов, считают, что обряд крещения лучше проводить в детском возрасте. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Треть опрошенных считает, что обряд крещения стоит проводить во взрослом возрасте. Около 63 процентов респондентов отнесли себя к православной вере, к исламу — 5 процентов, к католицизму и протестантизму — по одному проценту. Около 15 процентов считают себя неверующими.
Согласно опросу, 84 процента православных россиян прошли обряд крещения, 12 процентов не участвовали в обряде. Среди причин были названы отсутствие веры и желания, а также интереса к этому действию, сообщили на сайте ВЦИОМа.
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