Священник рассказал, в каком возрасте можно крестить ребенка «без мучений»

Священники Русской православной церкви рассказали, как крестить детей без болезненных для них ощущений.

Известно, что четких правил совершения данного обряда нет — каждый священнослужитель действует на свое усмотрение. Однако, недавний инцидент в Гатчине заставил общественность задуматься о том, как осуществить крещение младенца без вреда его здоровью.

По словам иеромонаха Макария, в Церкви принято крестить ребенка приблизительно с шести недель, поскольку в этом возрасте он еще отключен от внешнего мира, а значит не будет сопротивляться.

— А вот возрастной промежуток примерно между шестью месяцами до 2,5 года — сплошное мучение и садизм, говорю по своему большому опыту, — заявил священник.

В связи с этим он заявил, что временами готов нарушить установленные обычаи и крестить обливанием, а не погружением в воду. Макарий признает, что в этом случае установления собора не соблюдаются, но здоровье и невредимость малыша ценнее.

— Извиняюсь за сравнение, но это ад, а не крещение: они орут, им страшно от того, что какой-то дядька с бородой что-то с ними делает, — пояснил иеромонах.

Впрочем, мнение Макария не совсем разделяет завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерей Павел Великанов. Он обращается к этимологии слова «крещение», которое с греческого «баптисма» дословно переводится как «погружение». При этом техническая сторона обряда остается за священником.

По мнению богослова, маленьких детей проще крестить полным погружением, тогда как для крещения более взрослых применяют ковшик для обливания. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что 10 августа, в субботу, в Сети появилось видео, на котором видно, как игумен Фотий при крещении малыша с силой окунает его в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Это произошло в Покровском храме Мариенбурга, расположенного в городе Гатчине Ленинградской области.

Видеоролик, опубликованный телеканалом РЕН ТВ, вызвал широкий общественный резонанс и негативную оценку пользователей социальных сетей.

Вскоре после инцидента было принято решение отлучить Фотия от службы за неподобающее поведение.

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