Всеволод Чаплин объяснил, почему россияне стали меньше доверять окружающим

Россияне стали меньше доверять окружающим. Всего 33 процента опрошенных Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС без настороженности относятся к своему окружению.

В беседе с «Вечерней Москвой» священник Русской православной церкви, протоиерей, настоятель храма Святого Феодора Студита отец Всеволод (Чаплин) объяснил это социальное явление культом эгоизма в современном мире.

— Жизнь «одинокого волка» романтизируется, клише насаждается через кинофильмы, клипы. К счастью, сегодня в рекламе используют образ и нормальной семьи тоже, но он не перебивает культ эгоистического одиночки, продвигаемый везде и всюду. Появилось МД (мужское движение — прим. «ВМ»). Это новый феномен. Семья пропагандистами этого сообщества изображается как вредное явление, тормоз для самореализации мужчины. Женщины представляются «алчными злобными стервами». Это аналог радикального феминизма, его зеркало. МД ураганно набирает популярность, продвигается, находит множество сторонников в соцсетях. Заинтересованные лица насаждают индивидуализм, рекламируют «путь одиночки» и прививают страх перед любыми отношениями с другими людьми: дружбой, любовью, социальными связями, деловым партнерством. Сегодня молодежь боится ответственности, общения и «бережет эмоции» — каждый сам по себе, — рассказывает отец Всеволод.

Чаплин уверен, что популяризуют культ эгоизма и недоверия к окружающим определенные структуры, нацеленные на сокращение населения Земли. Людей пытаются отвадить от создания семьи, продолжения рода, пробивают в общественном сознании путь в никуда.

— Падение доверия, нежелание людей общаться — не естественный процесс, а плоды определенного проекта. Верующие в этом плане более защищены. Без любви, жертвенности, живого участия в жизни другого человека одиночки на самом деле несчастны. Эгоист ощетинивается, как еж, при контакте с другими, не подпускает окружение, пытается «любить себя» и остается в итоге у разбитого корыта. Это и есть правда жизни — ее знает каждый священник, который исповедует людей. Одиночка всегда несчастен. Даже если кого-то обидели, обманули, оттолкнули, сделали больно — это лучше, чем добровольно отказываться от счастья общения. Лозунг «Береги себя» делает людей в действительности обделенными. Христос сказал: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу ради меня — сбережет ее», — подчеркнул священник.

Под душой, добавляет священник, подразумевается жизнь. А фраза «отдать жизнь Богу» означает «жить ради ближних, любить людей».

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