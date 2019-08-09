Россияне пожаловались на утрату доверия окружающим
Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России провел исследование, посвященное доверию в современном обществе. Оказалось, что его уровень ощутимо упал.
Около 30 процентов участников исследования заявили, что людей. Которым можно доверять, стало меньше. На 25 процентов меньше респонденты стали доверять коллегам, друзьям — на 18,2 процента, родственникам — на 12,6 процента.
При этом эксперты полагают, что ситуация далека от плачевной. Как отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, в России показатель доверия находится примерно наравне с США — во многих других странах уровень доверия еще ниже, сообщает «Российская газета».
Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне стали меньше верить гороскопам.
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