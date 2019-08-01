Антон Красовский оценил рейтинг доверия журналистам
Журналист Антон Красовский прокомментировал итоги опроса граждан о рейтинге доверия к журналистам.
Опрос провели сотрудники «Левада-центра» в марте 2019 года. В нем приняли участие более 1500 человек.
Первое место занял Владимир Соловьев: его рейтинг составил 23 процента. На втором месте оказался Андрей Малахов с 11 процентами. По 6 процентов набрали Владимир Познер, Ольга Скабеева и Андрей Норкин.
Журналист Антон Красовский считает, что популярность Соловьева связана с тем, что его передачи регулярно выходят в эфир на федеральном канале.
— Нет никаких сомнений в том, что его программу смотрят, и у его программы есть стабильный зритель, и это миллионы зрителей по всей стране, — пояснил Красовский.
В комментарии «Царьграду» журналист также отметил, что считает самым популярным журналистом на сегодняшний момент Юрия Дудя.
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