Сотни домов получили новые газовые системы
Надежные системы газоснабжения получили более 40 тысяч жителей города. В ходе работ заменено свыше 150 тысяч метров газопровода.
— Работа АО «Мосгаз» по программе капремонта комплексная. Она включает в себя установку современных кранов с тремя степенями защиты, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок, — рассказали в пресс-службе компании.
Еще в 152 домах системы газоснабжения обновят до конца года. Столичная газовая служба ведет комплексные работы с 2017 года.
Замене подлежат газовые сети, срок эксплуатации которых составляет больше 30 лет.
КСТАТИ
График ремонтных работ газовой службы опубликован на сайте repair.mos-gaz.ru. Любую дополнительную информацию также можно получить, позвонив по телефону горячей линии (495)287-99-44
Читайте также: Специалисты планируют заменить 1820 лифтов в столичных домах до конца года