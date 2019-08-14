Управлять «Москвой». Чем старые метропоезда отличаются от новых

Поездов типа «Москва» на линиях метрополитена становится все больше. Их успели полюбить и оценить не только пассажиры, но и машинисты.

В салоне новых поездов конструкторы предусмотрели возможность для максимально комфортной поездки. Такие новшества, как места для подзарядки гаджетов, климат-контроль, телевизионные и информационные экраны, были найдены уместными всеми пассажирами. А наравне с пассажирами позаботились и о комфорте машинистов, ведь от того, насколько удобно им вести по тоннелям состав, зависит безопасность тех, кто внутри.

— Новые поезда отличаются от старых, как старинные велосипеды с огромным передним колесом от современных спортивных моделей, — рассказывает сотрудник Службы профориентации, обучения и развития персонала, бывший машинист электропоезда Максим Рублев. — В «ежиках», например, машинист видит только датчики давления в магистралях и показатель скорости хода. А проверять, закрыты ли двери, приходится, глядя в зеркала на лампы, расположенные на стенках вагонов.

В новых поездах «Москва» датчики закрытия всех дверей, к примеру, выведены на соответствующий информационный экран. Все системы управления поездом «Москва» расположены более эргономично по сравнению с другими моделями поездов метрополитена.

Конструкторы специально просили опытных машинистов помочь расположить приборы оптимальным образом. Опыт совместной работы над конструкцией органов управления получился очень удачным.

КСТАТИ

кабина машиниста в метропоезде «Москва» оборудована монитором системы видеонаблюдения, камеры установлены в салонах вагонов, в кабине машиниста и на боковинах кузова для контроля положения дверей машинистом.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В кабине состава «Москва» предусмотрены индивидуальные подстройки кресла и микроклимата.

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