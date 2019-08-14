Синхронистка Алла Шишкина: Папа встречал меня на станции «Римская» после тренировок

Спортивные успехи не заставят долго ждать, если следить за здоровьем, много работать и слушать тренера, уверена наша попутчица. Но чтобы десятилетиями оставаться на приличных позициях в своем виде, нужно и немного удачи.

— Алла, вы верите в ангела-хранителя?

— Был в моей карьере переломный момент, когда я не попала в юниорскую сборную. А если ты не попадаешь туда, то в принципе карьеру на этом уже можно заканчивать. Не пройти на юниорском этапе — это конец. Но одна из девочек в сборной ушла, и меня в качестве первой запасной пригласили на ее место. Поехала на соревнования, где присутствовала главный тренер сборной России Татьяна Покровская. Она поверила в меня и взяла на отбор. Из 25 человек я заняла пятое место и прошла в национальную сборную. Там уже началась совершенно другая работа — тяжелая, сложная.

— В каких отношениях вы с тренером — Татьяной Покровской? Какая она за кадром?

— Очень строгая. Авторитарная, можно сказать. Тренер — максималист, который требует невозможного. И делает невозможное возможным. Видимо, так и надо с женскими сборными: держать дисциплину крепкой хваткой.

— Какой ваш жизненный девиз?

— Нет ничего невозможного! Нужно работать, стремиться и всегда верить в свою мечту.

— За что вы любите свой вид спорта?

— Я не представляю, где еще можно получить такое огромное количество эмоций и энергетику от трибун. На Олимпийских играх было 14 000 тысяч зрителей. Ты смотришь на эти горящие глаза, это так вдохновляет. Я благодарна всем нашим болельщикам, которые следят за нами и поддерживают.

— Готовитесь к предстоящей Олимпиаде?

— Этот сезон у нас был очень тяжелый — четыре старта и чемпионат мира в Южной Корее, так что до 25 сентября вся команда находится в отпуске. Следующий сезон не менее насыщенный: чемпионат Европы, несколько этапов Кубка мира и Олимпиада как венец.

— Алла, расскажите, какие у вас любимые места в Москве?

— Я обожаю парки Москвы — Парк Горького, Сокольники. Там я бываю с самого детства. В Сокольниках училась на коньках кататься, на велосипеде. Сейчас парки в прекрасном состоянии, и там любому найдется занятие по душе.

— А любимые станции метро?

— «Проспект Мира» — там находится спорт комплекс «Олимпийский». Буквально 15 минут пешком — и я в родном бассейне. Теплые воспоминания. И еще — «Римская», там я раньше жила и помню момент ее открытия. Помню, как папа встречал меня с тренировок, сидя на декоративной колонне.

— Алла, чем вы гордитесь, помимо побед в спорте?

— Я горжусь своим мужем, своей большой дружной семьей. Простые человеческие радости — главные ценности. Лучше олимпийской медали и вкуса победы может быть только семья!

СПРАВКА

С пяти лет занималась музыкой и балетом, в семь лет уговорила родителей отвести ее в секцию синхронного плавания в СК «Олимпийский». Тренируется в Москве у Татьяны Покровской. Двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016), 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, обладательница Кубка европейских чемпионов.

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